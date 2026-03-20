讓私人公司取得指紋、面貌、虹膜生物辨識資料有何風險？

生物辨識（biometrics）技術。示意圖（美聯社）

華爾街日報20日報導，使用生物辨識(biometrics)技術聽起來很酷，光憑手掌或刷臉就能買東西，或者透過指紋驗證身分，感覺也很安全，但消費者必須了解背後風險。專家指出，與信用卡被盜時更換新卡不一樣的是，生物辨識數據遭竊時無法更換，受害者求助無門，目前沒有規範生物辨識資料的聯邦法規，取得生物辨識數據的私人公司以及負責保存數據的第三方業者，擁有極高的自主裁量空間。

隱私諮詢機構Red Clover Advisors創辦人兼執行長丹尼爾斯(Jodi Daniels)說，人們都喜歡方便、省時，這就是為什麼選擇生物辨識技術的原因，「但你必須考慮出現最壞狀況時，可能發生什麼事」。

其中一種可能情況是，駭客竊取生物辨識數據，用來冒充身分。

報導指出，採用生物辨識技術之前，有五個重點需要思考：

＊生物辨識數據不能更改

舊金山灣區隱私、安全與技術政策獨立研究員索爾塔尼(Ashkan Soltani)說，生物辨識跟政府證件、信用卡之間的基本差別在於，後面兩種可以更換或替換，但指紋等生物辨識則是跟隨一輩子的，駭客若侵入存取網站取得資料，受害者無計可施。

＊私人公司如何使用你的資料

私人企業在決定保留或出售消費者數據時掌握極大自主權，數據保留時間愈長，遭到誤用或失竊的可能性愈高。

大多數州並沒有州法規範生物辨識數據的保留時限、用途以及能向哪些單位披露訊息。

＊數據被盜怎麼辦

數位隱私倡議組織「電子邊疆基金會」(Electronic Frontier Foundation)隱私訴訟主任施瓦茨(Adam Schwartz)說，企業聲稱會保護數據，但資料還是可能被內部員工或第三方人士誤用、偷竊。

＊號稱「最安全的生物辨識」

廣義而言，靜脈辨識技術(palm-vein technology)因為靜脈圖案非常複雜，被認為較不易遭到身分盜用。但安全專家仍不建議讓私人公司取得這項訊息，因為存在未知風險，恐淪為犯罪份子覬覦目標。

＊想要退出怎麼辦

根據隱私規定說明，透過官方管道與業者接洽，依照步驟要求刪除資料，明確表達要求，保留聯繫紀錄。