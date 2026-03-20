時代雜誌點名在戰爭中大有賺頭的六家國防包商

「薩德」（THAAD）的「終端高空防禦飛彈系統」（Terminal High Altitude Area Defense）每枚攔截彈造價成本1270萬元。（路透）

時代雜誌(TIME)19日報導，伊朗戰爭為美國武器製造商帶來利多消息；俗稱「薩德」(THAAD)的「終端高空防禦飛彈系統」(Terminal High Altitude Area Defense)每枚攔截彈造價成本1270萬元，每枚愛國者(Patriot)PAC-3攔截彈成本約370萬元，

國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)19日對媒體證實五角大廈已向白宮提出追加2000億經費的請求，並說：「消滅壞人是要花錢的。」

伊朗戰爭爆發之前，川普總統今年1月曾說，2027年美國軍事預算應從1兆元增加到1.5兆元。這個數字大約是前總統拜登任期最後一年8740億元的大約一倍。

國防科技公司Reveal Technology執行長史密斯(Garrett Smith)說，國會肯定將以某種形式追加軍事撥款，以便補充武器庫存，確保美國能為緊急突發狀況做好準備。

報導指出，幾家頂尖國防包商可望從戰爭當中獲利：

＊洛克希德馬丁(Lockheed Martin)：能鎖定飛彈的飛彈

能夠摧毀飛彈的防禦飛彈，是美國保護盟友及海外基地的重要部分，洛克希德馬丁是主要生產商，產品包括愛國者飛彈連(missile batteries)與THAAD攔截彈。

華府「猶太美國國家安全研究所」(Jewish Institute for National Security of America)公布分析，去年6月以色列與伊朗交戰12天期間，中東地區發射90多枚THAAD攔截彈回應伊朗飛彈，數量約占美國當時庫存量的14%。

五角大廈今年1月與洛克希德馬丁簽訂協議，愛國者攔截彈產量將從600枚增至2000枚，薩德攔截彈產量從96枚增至400枚。

＊RTX公司(前稱雷神技術公司)：「戰斧」(Tomahawk)飛彈及防空系統

美國2月28日開始轟炸伊朗之初，使用RTX子公司雷神(Raytheon)製造的戰斧飛彈。雷神還向北約(NATO)成員國提供愛國者系統，今年2月與五角大廈簽署長期協議，增加戰斧巡弋飛彈、空對空防禦系統、攔截彈等產量。

＊通用動力(General Dynamics)：坦克車、潛艇、飛彈零件

執行長菲比‧諾瓦克歐維克(Phebe Novakovic)在1月公布的2025年財報聲明中說，公司正為未來成長積極準備。

＊波音(Boeing)：戰鬥機與轟炸機

去年秋季，波音宣布獲得27億元合約，將在阿拉巴馬州杭特斯維爾(Huntsville)工廠增產PAC-3尋標器，直到2030年。

＊諾斯洛普格拉曼(Northrop Grumman)：隱形轟炸機與火箭發動機

＊L3Harris：戰備感測器。