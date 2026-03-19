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特斯拉自駕系統遇天候不佳易出問題 公路安全局擴大調查

記者顏伶如／即時報導
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一名駕駛坐在特斯拉Cybercab內。(路透)
一名駕駛坐在特斯拉Cybercab內。(路透)

電動車品牌特斯拉(Tesla)自動駕駛輔助系統在惡劣天候底下易出問題，面臨聯邦主管機關擴大調查，調查範圍涵蓋大約320萬輛特斯拉汽車，包括所有配備全自動駕駛系統的車型，例如特定版本的Model 3、Y、X、S 以及Cybertruck。全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration，簡稱NHTSA)19日宣布，針對「全自動輔助駕駛(受駕駛監督)」(Full Self-Driving Supervised)系統展開的調查已經升級。

簡稱FSD Supervised的這套系統能自動控制行駛、轉彎功能，但要求駕駛人持續注意路況。

NHTSA調查發現，在包括一件死亡車禍的交通事故中，全自動駕駛系統無法在陽光刺眼、濃霧、沙塵瀰漫等視線不佳的情況下，對駕駛人發出適度警告；某些車禍是在碰撞發生前一刻，系統才對駕駛人發出警報，系統失去追蹤或偵測前方車輛的功能。

NHTSA最初是在2024年展開調查，檢查全自動駕駛系統能否在天候不佳的狀況下做出適當反應。

NHTSA在19日的聲明中說，調查現已升級為「工程分析」(engineering analysis)，意指對潛在安全缺陷展開進一步檢查，接下來可能有召修(recall)或其他執法措施。

華爾街日報分析，擴大調查代表全國公路交通安全局對全自動駕駛系統加強審查的最新行動。

特斯拉預計一個月後生產無人駕駛計程車Cybercab，車內沒有傳統汽車的方向盤或油門、煞車、離合器等踏板，由全自動駕駛系統完全自主驅動。

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