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策畫2021年1月6日華府集會的公司獲千餘萬免競標政府合約

記者顏伶如／即時報導
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由川普競選團隊成員與川普第一任政府員工組成、策畫2021年1月6日華府集會的Event Strategies Inc公司。示意圖（路透）
由川普競選團隊成員與川普第一任政府員工組成、策畫2021年1月6日華府集會的Event Strategies Inc公司。示意圖（路透）

紐約時報18日報導，由川普競選團隊成員與川普第一任政府員工組成、策畫2021年1月6日華府集會的Event Strategies Inc公司，在川普總統二度執政以來已獲得累計1300多萬元的免競標政府合約，公司規模從原本小型聯邦承包商，晉升為獲得最高酬勞的活動主辦商。海軍建軍250周年慶典以及財政部為美國公民新生寶寶推出的「川普帳戶」(Trump accounts)，都是由Event Strategies規畫。

報導指出，根據聯邦法律，政府合約發包之前要通過競標，讓納稅人稅金發揮最實用的效果，Event Strategies屢次獲得豐富報酬的合約，其中至少五個案例是其他公司根本沒機會參與的發包計畫。主管機關利用針對特殊狀況的法律漏洞，例如緊急需求、只有特定廠商才能勝任等狀況，把合約交給Event Strategies。

根據統計，川普二度執政以來，Event Strategies獲得的2200萬元聯邦合約當中，絕大多數因為特殊豁免而未競標。相較之下，聯邦採購數據顯示，川普政府發包給其他活動策畫機構的1億2000萬元合約裡，只有不到3%獲得特殊豁免。

喬治華盛頓大學(George Washington University)法學院副院長提普曼(Jessica Tillipman)表示，競爭讓政府簽署最有划算的產品或服務合約，Event Strategies案例引發主管機關是否規避競標程序的質疑。

Event Strategies公司總部位於維吉尼亞州北部，合夥人之一卡波拉爾(Justin Caporale)曾是川普競選團隊早期成員，也曾擔任第一夫人梅蘭妮亞助理。

2024年大選期間，卡波拉爾為川普設計一系列能在社群媒體獲得關注的宣傳亮相，包括開垃圾車、到麥當勞得來速工作。

公開數據顯示，Event Strategies在川普第一任內獲得18萬6000元聯邦合約，拜登任內並無進帳。從2025年9月開始，Event Strategies運勢開始好轉，向政府登記為獲得預先核准的承包商(preapproved contractor)。

今年7月，財政部以時間急迫為由繞過正常發包程序，支付Event Strategies74萬元做為「川普帳戶」宣傳開銷。

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