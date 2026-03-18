我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列宣布再度成功斬首 除掉伊朗情報部長

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

國土安全部斥資逾9億「自願遣返」計畫 迄今7萬多人離境

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名50多歲的古巴男子表示他去年同意自願遣返，離開位於德州艾爾帕索的東蒙大拿拘留中心。(美聯社)
一名50多歲的古巴男子表示他去年同意自願遣返，離開位於德州艾爾帕索的東蒙大拿拘留中心。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)18日報導，根據國土安全部一份內部新文件，斥資9億1500萬元的「自願遣返」(self-deport)計畫推出迄今，雖然號稱截至今年1月已讓220萬人離開美國，紀錄顯示截至本月初為止，僅7萬2000人離境。

文件顯示，報名參加「自願遣返」計畫的絕大多數民眾，本來就被關押在移民和海關執法局(ICE)拘留中心。

正式名稱為「重返家園計畫」(Project Homecoming)的這項方案，讓無證移民透過CBP Home應用程式報名。願意回到故鄉的無證移民可獲最高2600元補助及免費機票。

某些專家對計畫成效提出質疑表示，即使沒有政府干預，有些無證移民本來就會選擇離開美國。

「卡托研究所」(Cato Institute)移民研究主任畢爾(David Bier)說：「國土安全部把移民離境邀功，但在我看來，就算沒有經濟誘因，選擇離開的這些移民是否會留下來，並不明確。」

CNN報導，國土安全部的220萬人已經自願遣返是以何指標計算，目前並不清楚，不過數字可能包括沒有報名參加計畫就自願離開的移民，這些民眾或許不想向政府通報行蹤，或者不知道有這項計畫。

「自願離境」(voluntary departure)是前幾任政府就已存在的法律選項，允許非公民在還沒有被發布驅逐令、尚未面臨懲處之前，提早一步離開美國。川普政府的「自願遣返」計畫則加入經濟誘因。

畢爾表示，每年都有成千上萬人基於各種原因離開美國，CBP Home應用程式推出之前，自願離境對政府來說是零成本，不必為選擇離開的人支付任何費用。

白宮2025年5月推出「自願遣返」計畫，川普總統在社群網站影片表示：「給所有非法移民，現在就去預訂免費機票。」

最初計畫為無證移民提供1000元補助，後來金額追加到2600元。

不過，計畫推出以來，國土安全部並未公布實施成效的詳細數據。缺乏透明度的狀況讓某些白宮盟友感到沮喪。

保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)邊境安全與移民中心主任芮斯(Lora Ries)指出，為了讓美國大眾相信大規模驅逐確實執行，國土安全部應定期報告驅逐出境與自願離境人數統計，包括準時、逾期出境人數，還有CBP Home應用程式使用情形。

世報陪您半世紀

白宮 移民 ICE

上一則

川普WBC冠軍賽前放話：委內瑞拉想當第51州嗎？

延伸閱讀

ICE新進幹員文書作業出錯 導致男子遭非法拘留數日

ICE新進幹員文書作業出錯 導致男子遭非法拘留數日
ICE逮捕北加無犯罪紀錄移民激增5倍 加劇移民家庭恐慌

ICE逮捕北加無犯罪紀錄移民激增5倍 加劇移民家庭恐慌
不讓任何人闖入波士頓 吳弭：將投數百萬元助移民社區因應

不讓任何人闖入波士頓 吳弭：將投數百萬元助移民社區因應
美機場安檢擠爆 國安部重啟「全球入境計畫」

美機場安檢擠爆 國安部重啟「全球入境計畫」

熱門新聞

加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

2026-03-12 11:12
社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）

不可不知的社安金五項強制規定

2026-03-13 10:53
極右派聯邦眾議員奧格斯提案改革移民法，對美國移民制度做出數十年來規模最大的調整。（美聯社檔案照）

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

2026-03-13 08:55
國土安全部11日宣布重新啟動「全球入境計畫」(Global Entry)，讓預先獲得批准的低風險旅客付費使用快速通道，節省在機場入境時間。(歐新社)

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

2026-03-11 20:13
全美約有4800萬人糧食不足，其中包括1400萬名兒童。圖為民眾排隊等待領取食物。(美聯社)

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

2026-03-12 16:22
「貢茶」(Gong cha)全球董事長貝瑞。(美聯社)

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

2026-03-10 11:47

超人氣

更多 >
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察

華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人