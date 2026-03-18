國土安全部斥資逾9億「自願遣返」計畫 迄今7萬多人離境

一名50多歲的古巴男子表示他去年同意自願遣返，離開位於德州艾爾帕索的東蒙大拿拘留中心。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)18日報導，根據國土安全部一份內部新文件，斥資9億1500萬元的「自願遣返」(self-deport)計畫推出迄今，雖然號稱截至今年1月已讓220萬人離開美國，紀錄顯示截至本月初為止，僅7萬2000人離境。

文件顯示，報名參加「自願遣返」計畫的絕大多數民眾，本來就被關押在移民 和海關執法局(ICE )拘留中心。

正式名稱為「重返家園計畫」(Project Homecoming)的這項方案，讓無證移民透過CBP Home應用程式報名。願意回到故鄉的無證移民可獲最高2600元補助及免費機票。

某些專家對計畫成效提出質疑表示，即使沒有政府干預，有些無證移民本來就會選擇離開美國。

「卡托研究所」(Cato Institute)移民研究主任畢爾(David Bier)說：「國土安全部把移民離境邀功，但在我看來，就算沒有經濟誘因，選擇離開的這些移民是否會留下來，並不明確。」

CNN報導，國土安全部的220萬人已經自願遣返是以何指標計算，目前並不清楚，不過數字可能包括沒有報名參加計畫就自願離開的移民，這些民眾或許不想向政府通報行蹤，或者不知道有這項計畫。

「自願離境」(voluntary departure)是前幾任政府就已存在的法律選項，允許非公民在還沒有被發布驅逐令、尚未面臨懲處之前，提早一步離開美國。川普政府的「自願遣返」計畫則加入經濟誘因。

畢爾表示，每年都有成千上萬人基於各種原因離開美國，CBP Home應用程式推出之前，自願離境對政府來說是零成本，不必為選擇離開的人支付任何費用。

白宮 2025年5月推出「自願遣返」計畫，川普總統在社群網站影片表示：「給所有非法移民，現在就去預訂免費機票。」

最初計畫為無證移民提供1000元補助，後來金額追加到2600元。

不過，計畫推出以來，國土安全部並未公布實施成效的詳細數據。缺乏透明度的狀況讓某些白宮盟友感到沮喪。

保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)邊境安全與移民中心主任芮斯(Lora Ries)指出，為了讓美國大眾相信大規模驅逐確實執行，國土安全部應定期報告驅逐出境與自願離境人數統計，包括準時、逾期出境人數，還有CBP Home應用程式使用情形。