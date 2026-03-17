我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 不到6年竟全毀

61歲華女旅館經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察

司法部長邦迪 因艾普斯坦案遭國會傳喚

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
司法部長邦迪(圖)被眾院監督委員會傳喚。(路透)
司法部長邦迪(圖)被眾院監督委員會傳喚。(路透)

國會山莊報(The Hill)報導，司法部長邦迪(Pam Bondi)因已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案，17日被眾院監督委員會正式發出傳票，要求她出席作證。

這項傳票是在委員會本月4日通過共和黨眾議員梅斯(Nancy Mace)提出的動議後發出，原因是外界質疑司法部未完整交出所有艾普斯坦相關文件，且未完全遵守「艾普斯坦文件透明法」(Epstein Files Transparency Act)。

委員會主席、共和黨眾議員柯默(James Comer)在傳票附信中表示，委員會對司法部「處理艾普斯坦及其相關人士調查的方式」仍有疑問。

柯默寫道：「身為司法部長，你直接負責監督該部門依據『艾普斯坦文件透明法』進行的文件蒐集、審查與公開決策，因此委員會認為你掌握相關過程的核心資訊。」

傳票要求邦迪於4月14日出席接受閉門取證。

委員會中所有民主黨議員均投票贊成傳喚邦迪，另有五名共和黨議員打破黨派界線投下贊成票，包括提案人梅斯、伯切特(Tim Burchett)、布波特(Lauren Boebert)、克勞德(Michael Cloud)與佩里(Scott Perry)。

世報陪您半世紀

眾議員 司法部 民主黨

上一則

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

延伸閱讀

調查鮑爾聯準會翻新案傳票 聯邦法官撤銷

調查鮑爾聯準會翻新案傳票 聯邦法官撤銷
缺乏證據 聯邦法官撤銷調查鮑爾聯準會翻新案傳票

缺乏證據 聯邦法官撤銷調查鮑爾聯準會翻新案傳票
英國前駐美大使捲艾普斯坦醜聞 要求高額資遣費

英國前駐美大使捲艾普斯坦醜聞 要求高額資遣費
艾普斯坦醜聞 英國將釋出首批前駐美大使曼德森檔案

艾普斯坦醜聞 英國將釋出首批前駐美大使曼德森檔案

熱門新聞

加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

2026-03-12 11:12
社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）

不可不知的社安金五項強制規定

2026-03-13 10:53
極右派聯邦眾議員奧格斯提案改革移民法，對美國移民制度做出數十年來規模最大的調整。（美聯社檔案照）

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

2026-03-13 08:55
國土安全部11日宣布重新啟動「全球入境計畫」(Global Entry)，讓預先獲得批准的低風險旅客付費使用快速通道，節省在機場入境時間。(歐新社)

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

2026-03-11 20:13
全美約有4800萬人糧食不足，其中包括1400萬名兒童。圖為民眾排隊等待領取食物。(美聯社)

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

2026-03-12 16:22
「貢茶」(Gong cha)全球董事長貝瑞。(美聯社)

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

2026-03-10 11:47

超人氣

更多 >
國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票