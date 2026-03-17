司法部長邦迪 因艾普斯坦案遭國會傳喚

司法部長邦迪(圖)被眾院監督委員會傳喚。(路透)

國會山莊報(The Hill)報導，司法部 長邦迪(Pam Bondi)因已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案，17日被眾院監督委員會正式發出傳票，要求她出席作證。

這項傳票是在委員會本月4日通過共和黨眾議員 梅斯(Nancy Mace)提出的動議後發出，原因是外界質疑司法部未完整交出所有艾普斯坦相關文件，且未完全遵守「艾普斯坦文件透明法」(Epstein Files Transparency Act)。

委員會主席、共和黨眾議員柯默(James Comer)在傳票附信中表示，委員會對司法部「處理艾普斯坦及其相關人士調查的方式」仍有疑問。

柯默寫道：「身為司法部長，你直接負責監督該部門依據『艾普斯坦文件透明法』進行的文件蒐集、審查與公開決策，因此委員會認為你掌握相關過程的核心資訊。」

傳票要求邦迪於4月14日出席接受閉門取證。

委員會中所有民主黨 議員均投票贊成傳喚邦迪，另有五名共和黨議員打破黨派界線投下贊成票，包括提案人梅斯、伯切特(Tim Burchett)、布波特(Lauren Boebert)、克勞德(Michael Cloud)與佩里(Scott Perry)。