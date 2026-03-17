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委內瑞拉非法移民咬傷ICE幹員手臂 判監禁8個月又2天

記者顏伶如／即時報導
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移民執法人員逮捕無證客示意圖。(路透檔案照)
移民執法人員逮捕無證客示意圖。(路透檔案照)

加州南區聯邦檢察官辦公室指出，委內瑞拉非法移民羅伯特‧安東尼奧·巴斯塔多·洛維拉(Robert Antonio Bastardo Llovera)被控2025年抗拒逮捕過程中咬傷移民和海關執法局(ICE)幹員前臂，認罪之後被判監禁8個月又2天。原本巴斯塔多面臨最高20年坐牢與25萬罰款的下場。

加州南區聯邦檢察官葛登(Adam Gordon)發表聲明說，保護聯邦執法人員依法值勤將是檢方優先目標。檢察官辦公室發布ICE幹員被咬傷之後的傷口照片。

國土安全調查處(Homeland Security Investigations)聖地牙哥代理特別幹員墨菲(Kevin Murphy)表示，攻擊聯邦執法人員屬於嚴重罪行，「絕不容忍任何讓幹員或官員面臨風險的行為」。

墨菲表示，將持續針對攻擊執法人員、干預調查或執法行動的所有人全面究責。

檢方指出，32歲的巴斯塔多事發當時住在聖地牙哥米申灣(Mission Bay)社區附近，2025年6月10日被移民法官下令驅逐。

2025年7月15日，巴斯塔多遭遇逮捕時與幹員扭打約5分鐘，後來咬傷一名ICE幹員前臂。

巴斯塔多今年3月3日認罪，16日被判監禁8個月又2天。

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