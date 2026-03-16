6300名兒童誤食吸水珠玩具掛急診 CPSC頒安全新規

示意圖。（取自123F）

美國消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)針對俗稱「水晶寶寶」、泡水之後體積可能膨脹100倍的彩色塑膠顆粒吸水珠(water beads)玩具頒布安全新規，3月12日之後製造的產品都必須合乎新規才能在美國合法販售。新規對於水珠泡水之後膨脹體積、使用哪些化學材料祭出限制，要求廠商對產品加註醒目警語。

根據CPSC新規，聯邦法律禁止在玩具中使用吸水後直徑超過5毫米的吸水珠，吸水珠的丙烯醯胺(acrylamide)含量也有限制。丙烯醯胺經常使用於塑膠顆粒產品，屬於有風險的致癌物質及神經毒素。

CPSC代理主席費德曼(Peter Feldman)在聲明中說，不符合聯邦新標準的吸水珠，在美國將屬於非法販售。

聲明中說，絕大多數吸水珠製造商企業總部位於中國，廠商今後必須符合聯邦新規，否則將面臨CPSC執法行動的全力打擊。

消費者保護組織「美國公共利益研究團體」(US Public Interest Research Group)主任莫瑞(Teresa Murray)表示：「這項屬於常識的遲來措施，將能降低兒童遊戲時釀成悲劇的風險。」

彩色凝膠水珠在數十年前就出現在市面上，主要用途是幫助植物維持水份，2010年「水晶寶寶」進軍玩具市場。這些水珠遇水之前看起來無害，體積與冰淇淋上的彩色糖霜差不多，但由超強吸水聚合物製成的水珠，卻能吸收自身重量數百倍的水份，膨脹到接近高爾夫球的大小。

「水晶寶寶」體積極小，容易遺失，嬰幼兒撿到之後經常誤食或塞入鼻子、耳朵。

「消費者報導」(Consumer Reports)資深政策倡議專家奈特(Gabe Knight)指出，隨著顆粒膨脹，水珠對孩童造成危險，甚至永久傷害，包括聽力喪失、感染、腸阻塞，某些案例甚至導致死亡。

CPSC數據顯示，2017年至2022年間，約有6300名兒童因水晶寶寶誤食傷害被送急診，由於水珠在X光片上不容易顯影，醫師經常難以診斷，許多兒童需要透過手術移除腸道阻塞物。

做為裝飾的花瓶填充水珠及為植物保水的塑膠凝珠，不在新規禁令範圍之列。

▲ 影片來源：X平台＠fox5ny（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.