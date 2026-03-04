在Kalshi押注伊朗最高領袖喪命的賭客贏5400萬卻拿不到錢

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美軍攻擊中死亡。（美聯社）

華盛頓郵報4日報導，在預測市場交易平台Kalshi押注伊朗 最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei)死亡的賭客共計贏得5400萬彩金，但如今卻拿不到錢。

住在紐約的一名以色列裔美國企業主管匿名受訪時說，28日看到哈米尼在美軍攻擊中死亡的消息之後，查看Kalshi應用程式的下注結果。之前他在平台做出兩筆賭注，總共花費3460元，押注哈米尼在3月或4月1日之前離開伊朗最高領袖職位。

他說，Kalshi應用程式顯示賭注旁邊出現綠勾，代表總共贏得6萬3000元彩金，但幾分鐘之後，平台卻凍結有關哈米尼的所有押注，賭客原本可以拿到共計5400萬元彩金。平台張貼告示寫道，禁止任何「與死亡有直接相關」的交易。

下注遊戲規則改變，讓Kalshi用戶跑到社群媒體大吐苦水，抱怨到手的彩金強行遭到取消。

報導指出，這起事件引起各界對於預測市場交易平台加強審視。這些平台的運作方式類似傳統式的體育博彩，但允許玩家對選舉、國際事務以及現實世界的事件押注。

民主黨 康乃狄克州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)說，這些平台讓玩家拿攸關生死存亡的危機以及軍事攻擊做為賭注，創造出更像「反烏托邦的世界」(dystopian world)，可能誘發政治暴力。

墨菲受訪時說：「這是美國商業道德淪喪的極致表現。」他表示：「與善惡有關的事業一旦淪為純粹的金融產品時，是非對錯將變得沒有意義。」

他說：「人們不應該只因為下了注，就期盼著別人喪命。」

哈米尼死訊傳出之前，Kalshi平台在首頁、應用程式以及推播訊息當中，卻大量宣傳哈米尼死亡的押注。就在美國與以色列聯合發動軍事攻擊的當天早上，Kalshi發布推文寫道：「哈米尼卸任最高領袖的機率已飆升到68%。」

墨菲表示，正在草擬法案打算盡止與政府行動有關的押注，因為這些下注交易可能導致腐敗的政府決策，讓軍方或公務員有機會利用機密訊息獲取利益。

線上賭盤網站Polymarket在2025年8月宣布，川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)加入顧問委員會。不過，Polymarket最近幾筆有關政府行動的押注，遭到輿論質疑有內線交易之嫌。