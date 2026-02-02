NBC女主播8旬母親在自家失蹤 警方：現場令人憂心

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
NBC女主播莎凡娜‧葛瑟瑞的84歲母親南西在亞利桑納州自家失蹤。（美聯社）
國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)女主播莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)的84歲母親南西(Nancy Guthrie)在亞利桑納州自家失蹤，警方前往南西住處調查時，發現屋內狀況「非常令人憂心」。

亞利桑納州皮瑪郡(Pima County)警長納諾斯(Chris Nanos)1日晚間在記者會上說，刑警前往南西住處初步調查之後，並未排除遇到他殺或謀殺等犯罪案件的可能。

包括義工、搜救犬、邊境巡邏員以及直升機在內的陸空行動，1日晚間同步展開。納諾斯說：「我們投入了能夠動用的所有資源。」

納諾斯說，南西最後一次被人看到是1月31日晚間9時左右，地點她位於在土桑(Tucson)卡特琳娜山麓(Catalina Foothills)住家附近。

家屬1日中午打911電話向警方報案說南西失蹤。家屬對警方表示，南西雖然有某些疾病，但沒有認知障礙問題。

納諾斯指出，警察局經常接到有關老人失蹤的報案電話，但南西住處屋內的狀況，讓警方覺得案件恐怕不尋常。他說，現場狀況「非常令人憂心」，但未提供進一步細節。

「今日」節目2日早晨報導南西失蹤的新聞，並報導葛瑞瑟代表家人發布的聲明，感謝社會大眾的關心、支持與祈禱。她說：「目前我們的重心是祈求母親平安歸來。」

54歲的葛瑞瑟的父親在她高中畢業前夕過世，她與母親關係非常親密。21歲時，葛瑞瑟找到第一份新聞工作在蒙大拿州布特市(Butte)。她表示，雖然離家遙遠，但母親鼓勵她追求職業發展。

莎凡娜‧葛瑟瑞(左)採訪前眾院少數黨領袖裴洛西的檔案照。（美聯社）
