被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，幹員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

一名俄勒岡州 婦人1月29日上午獨自開車出門繳房租順便幫孫子買生日蛋糕，在塞勒姆(Salem)路上被沒有標識的幾部車輛尾隨，三男一女幹員包圍並猛敲車窗要求出示「證件」(papers)，車窗遭砸破後婦人被拖出車外，摔倒在地。幹員倒空她的皮包，發現有美國護照 之後才離開。婦人因為腦震盪、肩旋轉肌腱破裂、肋骨瘀傷而就醫，勞工工會在GoFundMe網站發動募款籌措1萬元醫藥費，三天便募得1萬9700多元。

婦人所屬的「服務業雇員國際工會」(Service Employees International Union)503地方分會(Local 503)發動網路募款達標之後，張貼聲明宣布不再接受捐款，請網友把錢捐給其他需要幫助的民眾。

「塞勒姆記者報」(Salem Reporter)報導，「服務業雇員國際工會」503地方分會表示，姓氏保密、名叫「瑪麗亞」(Maria)的婦人是居家護理人員，事發當天出門準備繳房租，並幫孫子買生日蛋糕，在路上發現被無標識的車輛跟蹤，被攔下後穿著「警察」字樣背心的三男一女下車，其中一人猛敲車窗，要求她出示證件。

工會表示，瑪麗亞第一時間沒有回應，幹員便砸破車窗，把她拖下車。瑪麗亞摔倒在地，多處受傷。工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，幹員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。

工會在募款專頁寫道，瑪麗亞經過女兒提醒之後，出門必定隨身攜帶美國護照，這是她女兒在「了解你的權利」(Know Your Rights)宣傳資訊學到的建議。

瑪麗亞因為腦震盪、肩旋轉肌腱破裂(torn rotator cuff)、肋骨瘀傷而在醫院接受治療。

「服務業雇員國際工會」503地方分會主席厄爾(Johnny Earl)發表聲明說：「沒有人應該為了身分或族裔而被拖出車外，導致受傷或遭受恐嚇。」他說，移民 勞工是社區與經濟的支柱，理應擁有尊嚴、安全及尊重，「勞工受到傷害時，勞工團體不會保持沉默，我們要求究責，要求答案」。

工會表示，瑪麗亞在事發之後報警，但塞勒姆警方對她說，涉及聯邦幹員的案件應向聯邦調查局(FBI)舉報。