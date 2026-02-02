我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被幹員拖出車外翻到美國護照才離去 她腦震盪就醫

紐約嚴寒已14死 將再凍1周 恐破冰封最長紀錄

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，幹員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，幹員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

一名俄勒岡州婦人1月29日上午獨自開車出門繳房租順便幫孫子買生日蛋糕，在塞勒姆(Salem)路上被沒有標識的幾部車輛尾隨，三男一女幹員包圍並猛敲車窗要求出示「證件」(papers)，車窗遭砸破後婦人被拖出車外，摔倒在地。幹員倒空她的皮包，發現有美國護照之後才離開。婦人因為腦震盪、肩旋轉肌腱破裂、肋骨瘀傷而就醫，勞工工會在GoFundMe網站發動募款籌措1萬元醫藥費，三天便募得1萬9700多元。

婦人所屬的「服務業雇員國際工會」(Service Employees International Union)503地方分會(Local 503)發動網路募款達標之後，張貼聲明宣布不再接受捐款，請網友把錢捐給其他需要幫助的民眾。

「塞勒姆記者報」(Salem Reporter)報導，「服務業雇員國際工會」503地方分會表示，姓氏保密、名叫「瑪麗亞」(Maria)的婦人是居家護理人員，事發當天出門準備繳房租，並幫孫子買生日蛋糕，在路上發現被無標識的車輛跟蹤，被攔下後穿著「警察」字樣背心的三男一女下車，其中一人猛敲車窗，要求她出示證件。

工會表示，瑪麗亞第一時間沒有回應，幹員便砸破車窗，把她拖下車。瑪麗亞摔倒在地，多處受傷。工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，幹員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。

工會在募款專頁寫道，瑪麗亞經過女兒提醒之後，出門必定隨身攜帶美國護照，這是她女兒在「了解你的權利」(Know Your Rights)宣傳資訊學到的建議。

瑪麗亞因為腦震盪、肩旋轉肌腱破裂(torn rotator cuff)、肋骨瘀傷而在醫院接受治療。

「服務業雇員國際工會」503地方分會主席厄爾(Johnny Earl)發表聲明說：「沒有人應該為了身分或族裔而被拖出車外，導致受傷或遭受恐嚇。」他說，移民勞工是社區與經濟的支柱，理應擁有尊嚴、安全及尊重，「勞工受到傷害時，勞工團體不會保持沉默，我們要求究責，要求答案」。

工會表示，瑪麗亞在事發之後報警，但塞勒姆警方對她說，涉及聯邦幹員的案件應向聯邦調查局(FBI)舉報。

護照 俄勒岡州 移民

上一則

AI浪潮… 大學畢業生職場競爭優勢不再 35年首見

延伸閱讀

川普下令：治理不善民主黨城市抗議 聯邦不介入

川普下令：治理不善民主黨城市抗議 聯邦不介入
男子報案未果 芝郊區警局內遭ICE拘捕

男子報案未果 芝郊區警局內遭ICE拘捕
美公民「離奇」旅遊 護照遭輸入錯誤資料 入境泰被註銷遣返

美公民「離奇」旅遊 護照遭輸入錯誤資料 入境泰被註銷遣返
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
涉嫌在曼哈頓街頭槍殺聯合健保執行長的孟喬內。(路透)

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

2026-01-29 15:19
美國與加拿大關係緊張之際，加拿大公民過境美國遭到海關盤查數小時的案例頻傳。示意圖（美聯社）

關係緊張 加拿大公民過境美國遭海關盤查數小時案例頻傳

2026-01-30 09:41
萊蒙檔案照。（美聯社）

拍攝明州反ICE抗議者活動 CNN前主播被捕

2026-01-30 08:53

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺
亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用