Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

記者顏伶如／即時報導
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）
在臉書(Facebook)母公司Meta的「Meta超級智能實驗室」(Meta Superintelligence Lab)擔任研究科學家(Research Scientist)的華裔科學家王梓帆(Zifan Wang)上個月到中國探親之後，返美時O-1傑出人才簽證再入境申請遭拒。王梓帆日前在社群媒體X發文寫道，在美國求學與工作大約七年，但現在不得不從舊金山搬到倫敦。

王梓帆26日的X發文迄今已超過120萬瀏覽人次。他在發文寫道，將從舊金山搬到倫敦，很期待與在倫敦從事人工智慧(AI)與AI安全的朋友交流。

他寫道，上個月回中國探親之後，O-1簽證再入境申請遭拒，無法在旅程結束後回到美國，「這實在出乎意料，非常瘋狂」。

發文最後幽默提問：「要如何迅速融入英式薯條(chips)稱呼以及左側駕駛呢？」

華府智庫「進步研究院」(Institute for Progress)共同創辦人史塔普(Alec Stapp)27日轉發王梓帆並寫道，王梓帆擁有卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)電子與電腦工程博士，學術研究論文曾被引用6900次，是Meta的機器學習研究科學家，卻因為簽證再入境遭到美國拒絕而要搬去英國。

史塔普寫道：「我們正在導致我們的人才外流(brain draining)。」

O-1簽證美國專為在科學、藝術、教育、商業或體育領域擁有「傑出才能」(Extraordinary Ability)國際人才設置的非移民工作簽證，旨在吸引各領域頂尖人士赴美工作，沒有名額限制，不需要抽籤。由於審核標準極高，O-1簽證經常被冠上「愛因斯坦簽證」(Einstein Visa)封號。

工作簽證 Meta 舊金山

