寄支票、報稅敏感資料要小心 投入郵筒不一定蓋當日郵戳

郵局外藍色郵筒示意圖。示意圖（路透）

華爾街日報8日報導，美國郵政 總局(U.S. Postal Service)調整某些郵件的收取方式，信函投入郵筒之後不一定蓋上當日郵戳，可能是一天、甚至兩天之後的郵戳，民眾寄送具有時效敏感的資料時要特別小心，包括大學申請文件、支票、報稅、保險 理賠申訴等。由於郵戳註記可能延誤，慈善機構與稅務專家從上個月開始聯絡捐款人與客戶，提醒如果捐款符合2025年度所得稅抵扣，寄發郵件時要注意期限。

報導指出，如果要確保寄發郵件郵戳符合限期規定，最好提前一、兩天把信件投入郵筒，或者親自跑一趟郵局，要求郵局人員親自為郵件蓋上郵戳，證明寄件日期確實在截止日期之前，否則可能因為郵局作業方式改變而錯過重要截止期限。

從2025年12月24日起，郵戳不再代表郵件是哪一天投入郵筒。如果信件是周一投入郵筒，郵戳可能顯示周三。

郵政總局表示，郵戳作業並未改變，但由於郵件運送方式調整，可能導致某些郵件不是在投入郵筒的當天送回郵件處理中心。

郵政總局說，調整是為了配合長期以來的現代化與節約成本考量。為了減少成本開銷、降低郵局卡車碳排放，卡車行駛於各地郵局與郵件處理中心的次數已經減少。

報導指出，郵戳不是顯示遞件當天將對所有民眾產生影響，從申請大學的學生到報稅都包括在內。數十年來，司法體系與公務機關向來把郵戳日期視為是否符合限期規定的證據，保險公司對於理賠申訴的時限也有相同規定。

選舉通訊投票 方面，根據全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)統計，對於選務機關在選舉日(Election Day)後才收到的通訊投票，全國有14州以及關島、波多黎各、維京群島、華府特區認定選舉日之前或選舉日當天郵戳皆為有效票。

「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)經濟研究計畫資深研究員派特爾(Elena Patel)說，若要親自到郵局確認郵戳符合期限，對於住在偏遠地區的民眾而言，恐將造成不便。