電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

5個熱門郵輪旅遊地 美元換匯最划算

記者顏伶如／即時報導
Image by PublicDomainPictures from Pixabay
Image by PublicDomainPictures from Pixabay

51歲的莉莎‧凱伊(Lesia Key)1995年開始在路易斯安納州明登(Minden)電氣設備機殼工廠上班時，是個帶著三個孩子的21歲母親，負債累累，工資每小時3.35元。今年3月，凱伊被通知到工廠附近跟老闆沃克(Graham Walker)見面，收到一個密封信封，沃克感謝她為公司服務29年。凱伊打開信封時嚎啕大哭，沃克也情緒激動。她收到足以改變人生的分紅支票，其他539名全職同事也一樣。

沃克與家族創立的Fibrebond電氣設備機殼工廠，今年稍早以17億元賣給伊頓電力管理公司(Eaton)。不過，沃克在工廠出售協議裡附加但書，要求出售收益有15%用來分紅給員工。

Fibrebond在540名全職員工共計將獲得2.4億分紅，平均每人44萬3000元，將分五年支付，不過員工必須未來五年繼續留在公司。

華爾街日報24日報導，發放分紅支票的當天，有些員工以為是惡作劇，許多人則感慨萬分。這筆錢被拿來做為各種不同用途，有些人拿來還債、買車、繳交大學學費或存入退休帳戶，一名員工則帶整個家族到墨西哥坎昆(Cancun)旅遊。

居民僅1萬2000人的明登，當地經濟獲得提升，社區士氣也振奮起來。

46歲的沃克說，有些員工把拿到的分紅一天就花光，甚至第一個晚上就花掉，但如何用錢是員工的決定。

從最初產品出貨部門一路晉升到254英畝廠區管理團隊成員的凱伊，拿分紅還清房貸，也實現長期以來的夢想：在附近小鎮開一家服飾精品店。她說，向來過著薪水剛好夠用的日子，如今終於可以享受生活，「我非常感激」。

路易斯安納州 華爾街 墨西哥

上一則

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

