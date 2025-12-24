我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美史規模最大個人稅務詐欺 科技富豪遺產管委會須付7.5億

紐約法拉盛假日街頭熱鬧 奶茶店、火鍋店現排隊人龍

ICE內部文件：將把倉庫改建為移民拘留中心 可關押8萬人

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）。（美聯社）
移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）。（美聯社）

華盛頓郵報24日報導，根據移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)內部文件，川普政府打算在全國各地將倉庫改建為移民拘留中心，估計總共可關押8萬人，其中七座倉庫改建的大型拘留中心位於維吉尼亞州、德州、路易斯安納州、亞利桑納州、喬治亞州、密蘇里州，另外16座規模較小的移民處理中心則分布於紐約州、佛羅里達州、新澤西州、賓州等地。

根據華盛頓郵報取得移民和海關執法局內部文件，川普政府正在尋找包商，將分布全國各地的工業倉庫改建成在同一時間能關押8萬人的移民拘留中心與移民處理中心，以便加快遣返作業。

根據ICE規畫，以後遭到逮捕的無證移民將就近送到移民處理中心，停留幾周之後再送到七座大型拘留中心，準備遣返。每座拘留中心可容納5000人至1萬人不等。大型移民拘留中心的設置地點都靠近移民和海關執法局現有的主要機構。

七個大型拘留中心位於：維州史塔福德(Stafford)、德州休金斯(Hutchins)、路州哈默德(Hammond)、德州貝登(Baytown)、亞州格蘭岱爾(Glendale)、喬州索舍爾瑟克爾(Social Circle)、密州堪薩斯市(Kansas City)。

另外16座規模較小的移民處理中心則位於艾爾帕索(El Paso)、聖安東尼奧(San Antonio)、奧克拉荷馬市(Oklahoma City)、鹽湖城(Salt Lake City)、紐約州切斯特(Chester)、佛州朱比特(Jupiter)、新州羅克斯伯里(Roxbury)、賓州特里蒙特(Tremont)等地。每座中心可容納人數在500人至1500人之間。

報導指出，ICE的倉庫改建計畫屬於草擬階段，日後還可能有所調整。

白宮「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)本月稍早在社群媒體X發文寫道，川普政府今年以來已經遣返57萬9000多人。

ICE代理局長里昂斯(Todd Lyons)今年4月在一場邊境安全研討會上說，川普政府目標是把遣返作業做得向亞馬遜(Amazon)運送包裹一樣暢通流順，「要像Amazon Prime一樣，但運送的是人類」。

移民 遣返 川普

上一則

川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠

延伸閱讀

川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠

川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠
川普挫敗…最高院暫阻國民兵駐芝加哥 恐影響其他城市部署

川普挫敗…最高院暫阻國民兵駐芝加哥 恐影響其他城市部署
以可被遣返至第3國為由 川普政府企圖取消逾8000宗庇護案

以可被遣返至第3國為由 川普政府企圖取消逾8000宗庇護案
川普喊造「川普級」戰鬥艦 海軍造船廠疲於應對難吞下

川普喊造「川普級」戰鬥艦 海軍造船廠疲於應對難吞下

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成

每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成