控逼社媒審查 魯比歐宣布限制前歐盟執委等5人簽證

國務卿魯比歐。(美聯社)

川普 政府23日宣布，對一名前歐盟 執行委員會委員和另四名歐洲人士實施簽證 與入境限制，指控這五人試圖「脅迫」美國社群媒體平台，要求審查歐盟不認同的觀點，威脅美國公民的言論自由。

紐約時報報導，國務卿魯比歐(Marco Rubio)22日表示，川普政府以「外國審查制度」為由，禁止五名在歐洲負責或參與監督大型科技平台內容的專家入境美國，指控這些人「主導組織行動，脅迫美國平台審查、去營利化，並打壓歐洲當局反對的美國觀點」，但未公開具體證據。

魯比歐未在聲明中點名，但公共外交國務次卿羅傑斯(Sarah Rogers)透過社群「X平台」發文公布上述五人的身分，指控他們「煽動對美國言論的審查制度」。

這五人分別是法國前企業主管布勒東(Thierry Breton)，他在2019年至2024年擔任歐盟內部市場事務執行委員，他是。歐盟具里程碑意義的「數位服務法」(Digital Services Act)的主要推手；該法規要求大型科技平台更積極打擊仇恨言論、錯誤資訊與假訊息，並賦予監管機構更大權限。

羅傑斯表示，這波簽證禁令也針對非營利組織「對抗網路仇恨中心」(Center for Countering Digital Hate)英國籍執行長阿邁德(Imran Ahmed)、德國非營利組織「HateAid」創辦人安娜-莉娜‧馮‧霍登貝格(Anna-Lena von Hodenberg)、HateAid執行長約瑟芬‧巴隆(Josephine Ballon)，以及總部設在英國的「全球假訊息指數」(Global Disinformation Index)共同創辦人克萊爾·梅爾佛(Clare Melford)。

路透報導，這項行動被視為華府對歐洲數位監管政策的最新反制措施，美國官員長期批評歐盟對科技平台的管制「超出合法監管範圍」，且對美國企業不公平。

華府認為，「數位服務法」形同扼殺言論自由，並透過高額罰款與必須遵守的義務規範，增加美國科技公司的營運成本；美國官員尤其關切該法對美國社群平台造成的影響，包括X平台、Meta旗下的臉書(Facebook)與Instagram等，川普政府已指示相關單位制定對策因應。

分析指出，這次簽證限制不僅是外交與移民措施，也具有高度政治象徵意義，反映川普政府將「言論自由」定調為對抗歐洲數位監管的外交與政策戰線，可能加劇歐美國家未來在科技監管、平台責任與跨境言論規範方面的衝突。