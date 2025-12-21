我的頻道

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

中國巨型使館倫敦建案待決 北京在英外交足跡引關注

世界新聞網王若馨／即時報導
司法部副部長布蘭奇。(美聯社)
司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)21日公開說明，一張含有川普總統影像的照片，為何在「艾普斯坦檔案」公開後不久遭下架。

司法部於19日公開相關檔案後，未久即下架十多份文件，其中包括一張照片，照片中顯示已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的辦公桌抽屜有川普與它們的中；此舉引發外界揣測，質疑照片下架是否意在保護川普。

對此，布蘭奇表示，事實完全不是如此。

他在今天接受 國家廣播公司(NBC)「會晤新聞界」(Meet the Press)主持人威爾克(Kristen Welker)訪問時強調：「絕對不是，完全不是。」

布蘭奇說：「這件事與川普總統毫無關係。早已有數十張川普總統與艾普斯坦同框的照片公開於世，他本人也曾表示，1990年代及2000年代初期確實與對方有社交往來。」

他接著指出：「因為川普總統出現在照片中，就撤下一張照片的說法，根本荒謬。」

布蘭奇隨後說明照片被撤下的真正原因。

他表示，紐約一名法官已下令，只要有任何被害人或被害人權益團體，對司法部公布的資料提出疑慮，司法部就必須聽取相關意見。

他說：「不論我們原本不認為照片中的女性是被害人，或當時未掌握足以確認身分的資訊，只要有人提出疑慮，我們就會先將照片撤下並進行處理。」

布蘭奇表示，若有需要遮蔽臉部或其他資訊，司法部就會進行遮蔽，之後再重新上架。

威爾克追問，這是否意味著照片中的女性或其中一人，是艾普斯坦的被害人或倖存者。

布蘭奇立即否認：「不，我並不是這個意思。」

他說：「如果我們知道、或相信那張照片中包含倖存者，我們一開始就不會在未遮蔽臉部的情況下公開。但現實是，我們掌握的資訊並非百分之百完整。」

「因此，只要被害人權益團體就這類照片提出意見，我們就會撤下並展開調查。目前仍在調查該張照片，之後會再重新上架。」他說。

威爾克接著追問，是否能保證所有在艾普斯坦檔案中提及或出現川普的內容，最終都會公開。

布蘭奇回應：「可以。我已經說過三、四次了，我們以前就說過，川普總統自己也一再表示，從當選前、當選後到整個夏天，他都說同一句話：『我沒有什麼好隱瞞的。』所以，當然會全部公開。」

他強調：「但我要讓大家清楚一件事，就算他出現在艾普斯坦檔案中，也不代表他與那些駭人聽聞的罪行有任何關聯。」

在司法部依據新通過的「艾普斯坦檔案透明法」(Epstein-Files Transparency Act)公開檔案後，民主黨人迅速表達不滿；自由派人士指控白宮「掩蓋真相」，並要求對美國人民「完全透明」。

川普 艾普斯坦 司法部

