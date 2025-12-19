商店作掩護 麻州2男詐糧食券近700萬

緬因州一家超市內表示接受使用糧食券的布告。但涉及糧食券的犯罪活動層出不窮，麻州及新澤西州最近分別傳出相關欺詐及盜取身分騙取援助的案件。(美聯社)

涉及俗稱糧食券 的「補充營養援助計畫」(SNAP)犯罪活動層出不窮，麻州 及新澤西州 最近分別傳出相關欺詐及盜取身份騙取援助的案件。

福斯新聞往(Fox News)報導，麻州兩名海地裔男子，74歲的博納爾(Antonio Bonheur)及21歲的阿利斯梅(Saul Alisme)，利用開設的小型雜貨店Jesula Variety Store及Saul Mache Mixe Store作為掩護， 利用兌換糧食券騙取超過700萬元，有時每月不法所得高達50萬元，絕大部分詐騙活動都是透過Jesula Variety Store進行。

兩人已被控詐欺罪，若罪名成立最高可判刑五年，且刑滿後還要監管三年，外加罰款最高25萬元。

曾任檢察長的現任麻州州長希利(Maura Healey)發聲明表示，早於一年多前已發現相關可疑活動並報告聯邦政府，以便展開調查及起訴。他又說作為前檢察長及現任州長，始終支持依法嚴懲任何參與欺詐聯邦項目的人。

麻州聯邦檢察官福弗利(Leah Foley)17日在記者會指出，兩人開設的根本稱不上超級市場，就算說是便利店也很牽強，唯一目的是藉著店面從事欺詐。

她又批評麻州當局監管不足，指這些欺詐活動並非精心策畫的詐騙案，主要是監管不力而發生。

川普政府早前已威脅，假若民主黨州不嚴格審查糧食券福利金援助，將會中止對這些州的聯邦撥款。

與此同時，新澤西州一名男子利用盜取來的數十個身分資訊，詐騙了數萬元糧食券福利金。

36歲的斯特里特(Andre Streater)，被控二級身份盜竊罪、三級偽造罪、三級欺詐盜竊罪及四級持有偽造收據罪。

新州卡姆登郡社會服務委員會(Camden County Board of Social Services)今年7月收到有多人使用同一地址及電話號申請糧食券福利金，經調查發現斯特里特使用了40個人的身分申請，並將福利金轉入他的銀行帳戶。

他合共申請12萬58700元，最終收到3萬1200元。早前他已因另一案件被關押在卡姆登郡監獄。