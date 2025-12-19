川普令嚴厲報復…美軍「鷹眼打擊」大舉空襲敘利亞IS據點

美國總統川普17日在德拉瓦州多佛空軍基地，迎接在敘利亞巴爾米拉中伏身亡國民兵的遺體。美聯社

敘利亞 日前發生一起針對美國及其夥伴部隊的攻擊事件，造成3名美國人死亡。川普政府指控伊斯蘭國（IS）策畫攻擊，並展開報復行動。根據美國媒體19日報導，美軍已對敘利亞境內IS的基礎設施與武器據點發動大規模打擊。

美國總統川普在真實社群發文表示：「由於IS在敘利亞殘忍殺害勇敢的美國愛國者，我在此宣布，美國正如我所承諾，正在對負責此事的兇殘恐怖分子實施極嚴厲的報復。我們正對敘利亞境內的IS據點展開強力打擊。這是一個血流成河、問題重重的地方，但只要能根除IS，仍然擁有光明的未來。」

他還特別警告：「凡是邪惡到敢於攻擊美國人的恐怖分子，如果你們以任何方式攻擊或威脅美國，將遭受前所未有、最為猛烈的打擊。」

華爾街日報與NBC新聞報導，美國國防部長赫塞斯 在「X」宣布：「美軍今日稍早已在敘利亞展開『鷹眼打擊行動』（Operation Hawkeye Strike），目標是消滅ISIS武裝分子及其相關基礎設施與武器據點，以直接回應12月13日在敘利亞巴爾米拉針對美國部隊發動的攻擊。」

愛阿華州別名「鷹眼州」，此次報復行動取名「鷹眼打擊」，是為紀念遭遇伏擊而死傷的愛阿華州國民兵 士兵。此次打擊行動的更多細節及總傷亡人數尚未立即公布，赫塞斯則在貼文中表示：「我們今天獵殺了敵人，擊斃了很多人，而且行動將會持續。」

一名美國軍方官員透露，美軍此次出動F-15與A-10戰機、阿帕契攻擊直升機，並發射海馬斯（HIMARS）火箭，對數十個目標進行打擊。

這起美軍遇襲事件發生在12月13日，地點位於巴爾米拉附近一處敘利亞主要國內安全部隊「內部安全指揮部」（Internal Security Command）設施，造成2名愛阿華州國民兵士兵喪生、3人受傷，另有一名擔任口譯的美國平民不幸身亡。敘利亞內政部表示，另有1名敘利亞軍官死亡、2人受傷。攻擊者據稱為一名敘利亞安全部隊成員，因持有極端主義觀點，已在事發前面臨解職。