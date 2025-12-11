我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多自家品牌也有NG商品？粉絲最抱怨的是它

13共和黨眾議員跑票 支持推翻川普限縮聯邦工會行政命令

AI「奪命」…他聽信ChatGPT弒母 微軟因機器人挨告首例

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
微軟因為AI機器人導致過失致死而挨告。（路透）
微軟因為AI機器人導致過失致死而挨告。（路透）

長期患有精神疾病的56歲科技界資深員工索柏格(Stein-Erik Soelberg)，與聊天機器人ChatGPT的對話導致偏執妄想加重，今年8月殺害83歲康州婦人蘇珊‧亞當斯(Suzanne Adams)後自盡。亞當斯遺產管理人11日向舊金山加州高等法院提告，指控ChatGPT研發機構OpenAI「設計並散布瑕疵產品，導致使用者對親生母親的妄想錯覺得以合理化」，OpenAI與企業夥伴微軟公司(Microsoft)同列被告。這起案件成為微軟因為AI機器人導致過失致死而挨告的訴訟首例。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，由於AI機器人而產生的過失致死案件越來越多，科技公司在全國各地紛紛面臨訴訟。

亞當斯遺產管理人在訴狀寫道，索柏格與ChatGPT對話的整個過程裡，聊天機器人一再強化危險的單一訊息，讓他深信生命裡所有人都不能信任，只能相信ChatGPT；ChatGPT讓索柏格形成情緒依賴，把他身邊所有人都畫為敵人，例如母親正在監視他，快遞員、零售店員、警察甚至朋友都打算對他不利。

OpenAI發表聲明並未直接回應提告內容，僅表示將進一步了解訴訟細節，也會持續改進ChatGPT的訓練，以便識別並回應精神、情感困擾的跡象、緩解對話緊張，引導民眾尋求現實世界的支援。

訴狀指出，命案發生後，OpenAI拒絕將索柏格與AI機器人的所有對話紀錄提供給亞當斯遺產管理律師團。

訴狀點名OpenAI共同創辦人奧特曼(Sam Altman)「親自推翻安全顧慮，急著把產品推向市場」，微軟公司明知安全測試遭到縮減，仍在2024年批准更危險的ChatGPT版本發布。

大約20名OpenAI員工與投資人都被列為被告，亞當斯遺產管理人除了索取未透露金額的賠償，還請求法院下令OpenAI在ChatGPT增設安全防護措施。

亞當斯遺產管理律師團首席律師艾德森(Jay Edelson)憑著向大型科技公司打官司而聞名。

16歲加州少年雷恩(Adam Raine)依照ChatGPT建議而在今年4月自殺之後，艾德森代表雷恩父母在8月對OpenAI與奧特曼提告。

AI ChatGPT OpenAI

上一則

駭客「大戰」AI贏過真人 每小時花費僅60元

下一則

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

延伸閱讀

創造AI的科技巨頭們 獲時代雜誌選為年度風雲人物

創造AI的科技巨頭們 獲時代雜誌選為年度風雲人物
續查貪腐 亞當斯疑違反本地利益衝突法

續查貪腐 亞當斯疑違反本地利益衝突法
卸任前談政績…亞當斯自評拿A級 稱任內遇1事是最大危機

卸任前談政績…亞當斯自評拿A級 稱任內遇1事是最大危機
曼達尼將叫停遊民營地掃蕩政策 亞當斯憂城市生活惡化

曼達尼將叫停遊民營地掃蕩政策 亞當斯憂城市生活惡化

熱門新聞

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46
24歲的洪樂潼成立初創公司Axiom Math，找來自己的57歲的數學老師小野健加入團隊。(圖取自領英網頁)

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

2025-12-05 01:17

超人氣

更多 >
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢
華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周
獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路
紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處