我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：若能重來一次 不會加入DOGE

免簽國旅客來美擬審查5年社群紀錄…今日你應知道5件事

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
(路透)
(路透)

華盛頓郵報10日獨家報導，國土安全部最近簽訂規模將近1億4000萬元合約，將購買6架波音(Boeing)737客機做為遣返專機，建立專機團隊的經費則來自國會為大規模遣返計畫提供的追加預算。

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)長期以來是靠租用專機執行遣返任務，知情官員說，國會在「大又美法」當中為未來四年通過1700億邊境與移民政策經費，讓川普政府擁有更充裕資金可以加強移民查緝，希望達成川普總統上台第一年遣返100萬人的目標。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)先前便說，希望ICE能夠擁有自己的遣返專機。華爾街日報先前報導，諾姆與資深顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)下令ICE官員向精神航空公司(Spirit Airlines)購買10架波音737飛機做為遣返專機以及部長專機，不過因為飛機所有權並不屬於精神航空，採購計畫後來不了了之。

華盛頓郵報報導，國土安全部的合約是與2024年成立的代達羅斯航空(Daedalus Aviation)簽訂。

曾任歐巴馬政府移民和海關執法局代理局長的桑威格(John Sandweg)說，這筆採購案反映了如金ICE擁有經費相當可觀，但如果維持目前的運作方式，可能更符合成本效率考量。

桑威格指出，與已經擁有飛機團隊的公司簽訂合作契約其實比較簡單，「購買飛機的動作讓我感到意外，因為政府想要達成的目標，大致都可以透過包機方式完成」。

一名前任國土安全部官員匿名受訪時說，購買飛機除了可以增加遣返人數之外，還可以用來在國內在各個拘留中心之間擴大載運遭押移民。官員說，過去幾任政府也曾考慮自行購買飛機，不過因為成本昂貴、運作程序複雜，加上機隊維修與機組人員等因素而作罷。

根據非營利移民權益倡議團體「人權第一」(Human Rights First)統計報告，從川普今年1月20日就職到10月31日為止，美國政府總共出動1701架次的遣返班機前往77個國家。

遣返 移民 國土安全部

上一則

美CECC報告關注遭中判刑政治犯案例 楊智淵入列

延伸閱讀

伊州長簽署新法 禁ICE在法院、醫院抓人

伊州長簽署新法 禁ICE在法院、醫院抓人
川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上
紐奧良成川普最新移民掃蕩目標 國土安全部出動

紐奧良成川普最新移民掃蕩目標 國土安全部出動
槍擊案嚴批危險移民 美旅遊禁令恐從19國增至30國

槍擊案嚴批危險移民 美旅遊禁令恐從19國增至30國

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重