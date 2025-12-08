我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打擊高物價 川普矛頭指向食品業

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

數百萬車輛安全氣囊有問題 車主無視召修…12人喪生

記者顏伶如／即時報導
示意圖。(美聯社)
示意圖。(美聯社)

從2015年到2024年間，全國1200萬輛汽車因為安全氣囊瑕疵遇到車禍無法即時彈開而被召修(recall)。但全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration)分析，這段期間累計37次召修宣布車廠包括通用汽車(General Motors)、福特汽車(Ford)還有賓士(Mercedes-Benz)與奧迪(Audi)等豪華品牌，但260萬輛汽車從來不曾送修而面臨安全風險，有12人因此死亡。

華爾街日報7日報導，22歲車主賈西亞(Brayan Garcia)駕駛豐田(Toyota)Corolla轎車，在德州西部高速公路撞上前方突然停下的一輛公羊(Ram)皮卡卡車(pickup truck)。Corolla車頭全毀，撞擊力道強大，但安全氣囊沒有彈開，賈西亞當場死亡。

豐田汽車2020年宣布Corolla轎車安全氣囊有安全瑕疵必須召修，賈西亞卻不曾將車子送修。

報導指出，NHTSA統計數據反映一個廣泛存在的問題，僅管聯邦主管機關有權下令車廠宣布召修，卻沒辦法強制要求車主配合。

2020年4月，起亞(Kia)Soul休旅車車主羅達博(Thomas Rodabaugh)在阿肯色州從超市買菜回家路上與一輛日產(Nissan)轎車相撞，由於車內安全氣囊並未彈開而死亡。事故發生後，起亞汽車41萬車輛宣布召修指出，電子故障導致安全氣囊遇到撞擊時無法彈開。羅達博家屬後來對起亞汽車提告，但起亞否認疏失。

根據NHTSA最新資料，當年被下令召修的起亞汽車當中，大約15萬4000輛迄今不曾送修。起亞發言人表示，羅達博家屬提告訴訟已經解決。

起亞汽車同時表示，雖對車主多次發出通知，可是必須召修的車輛當中，仍有35%還沒有完成必須修理的所有項目。

豐田汽車2020年1月發布的召修通知，對象包括290萬輛豐田汽車，通過電子郵件、信函以及電話聯繫車主，最近一次後續通知是在今年7月，但截至今年11月統計仍有70多萬輛汽車不曾送修。

豐田表示，某些車主收到各種形式的召修通知累計29次。

豐田 華爾街 阿肯色州

上一則

佛萊迪餐館之五夜驚魂2 首周末票房報捷

延伸閱讀

31年來首見…歐盟最大豬肉產國 西班牙驗出非洲豬瘟

31年來首見…歐盟最大豬肉產國 西班牙驗出非洲豬瘟
近截止日退選… 賈西亞接班布局惹議 眾院通過譴責

近截止日退選… 賈西亞接班布局惹議 眾院通過譴責
Nvidia否認將在墨西哥新利昂州投資10億美元建資料中心

Nvidia否認將在墨西哥新利昂州投資10億美元建資料中心
50號提案通過 衝擊杭廷頓灘政治版圖

50號提案通過 衝擊杭廷頓灘政治版圖

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
明年2月開始，航空旅客若沒有「真實身分證」(REAL ID)，需要支付45元才能通過機場安檢後登機。圖為芝加哥國際機場安檢站。(美聯社)

未有真實身分證 明年2月起 機場安檢將支付45元

2025-12-02 01:22

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料