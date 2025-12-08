數百萬車輛安全氣囊有問題 車主無視召修…12人喪生

示意圖。(美聯社)

從2015年到2024年間，全國1200萬輛汽車因為安全氣囊瑕疵遇到車禍無法即時彈開而被召修(recall)。但全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration)分析，這段期間累計37次召修宣布車廠包括通用汽車(General Motors)、福特汽車(Ford)還有賓士(Mercedes-Benz)與奧迪(Audi)等豪華品牌，但260萬輛汽車從來不曾送修而面臨安全風險，有12人因此死亡。

華爾街 日報7日報導，22歲車主賈西亞(Brayan Garcia)駕駛豐田 (Toyota)Corolla轎車，在德州西部高速公路撞上前方突然停下的一輛公羊(Ram)皮卡卡車(pickup truck)。Corolla車頭全毀，撞擊力道強大，但安全氣囊沒有彈開，賈西亞當場死亡。

豐田汽車2020年宣布Corolla轎車安全氣囊有安全瑕疵必須召修，賈西亞卻不曾將車子送修。

報導指出，NHTSA統計數據反映一個廣泛存在的問題，僅管聯邦主管機關有權下令車廠宣布召修，卻沒辦法強制要求車主配合。

2020年4月，起亞(Kia)Soul休旅車車主羅達博(Thomas Rodabaugh)在阿肯色州 從超市買菜回家路上與一輛日產(Nissan)轎車相撞，由於車內安全氣囊並未彈開而死亡。事故發生後，起亞汽車41萬車輛宣布召修指出，電子故障導致安全氣囊遇到撞擊時無法彈開。羅達博家屬後來對起亞汽車提告，但起亞否認疏失。

根據NHTSA最新資料，當年被下令召修的起亞汽車當中，大約15萬4000輛迄今不曾送修。起亞發言人表示，羅達博家屬提告訴訟已經解決。

起亞汽車同時表示，雖對車主多次發出通知，可是必須召修的車輛當中，仍有35%還沒有完成必須修理的所有項目。

豐田汽車2020年1月發布的召修通知，對象包括290萬輛豐田汽車，通過電子郵件、信函以及電話聯繫車主，最近一次後續通知是在今年7月，但截至今年11月統計仍有70多萬輛汽車不曾送修。

豐田表示，某些車主收到各種形式的召修通知累計29次。