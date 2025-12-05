華府炸彈客身分如何曝光？爆裂物購買紀錄與手機車牌數據

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
2021年國會暴動發生前夕在華府共和黨全國委員會總部、民主黨全國委員會總部外分別放置炸彈的嫌犯，逍遙法外將近五年之後身分終於曝光，有線電視新聞網(CNN)5日報導，根據刑事宣誓書(criminal affidavit)內容，破案關鍵在於製作炸彈的爆裂物裝置購買紀錄、手機定位數據以及車輛牌照讀取器截取資料。

司法部長邦迪(Pam Bondi)4日在記者會上說，查出嫌犯布萊恩·科爾二世(Brian Cole Jr.)並不是因為出現新線索或新證人，而檢警持續努力的結果。

刑事宣誓書寫道，科爾2019年與2020年從家得寶(Home Depot、沃爾瑪(Walmart)、羅威(Lowe's)、電子零售商Micro Center等商店陸續購買用來製作炸彈的材料。根據聯邦調查局(FBI)評估，嫌犯製作的土製炸彈(pipe bombs)使用材料包括：1X8吋的管子、管線尾蓋(end caps)、14號紅黑色電線、9伏特電池、九伏特電池連接器、白色廚房定時器以及鋼絲絨等物品。

科爾也購買組裝土製炸彈的器材，例如護目鏡、剝線鉗。

華府特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)4日在記者會上說，追查過程彷彿大海撈針。

皮洛舉例說，2020年市面上總共配送了23萬3000個黑色尾蓋，FBI必須清查每一筆銷售紀錄，同時比對管線與電池等材料的購買，找出是否有可疑的共同點。

刑事宣誓書寫道，FBI取得2021年1月5日手機基地台紀錄，資料顯示跟科爾有關的手機定位，證實當天晚上他確實出現在共和黨全國委員會、民主黨全國委員會總部附近。

根據刑事宣誓書，2021年1月5日晚間7時10分，科爾駕駛的2017年份日產(Nissan)Sentra轎車行經一個車輛牌照讀取器，讀取器設置地點距離炸彈放置處不到0.5哩。

