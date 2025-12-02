我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

諾姆：將對送出危險移民到美國的所有國家實施旅遊禁令

記者顏伶如／即時報導
國土安全部長諾姆（Kristi Noem）。（美聯社）
國土安全部長諾姆（Kristi Noem）。（美聯社）

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)1日與川普總統開會之後在社群網站X發文宣布，即將對所有送出危險移民到美國的所有國家實施旅遊禁令。她說，某些移民根本是「殺人犯」(killers)、「吸血蟲」(leeches)，「只會占便宜的垃圾傢伙」(entitlement junkies)。

諾姆發文寫道：「我剛剛見過總統。我正在草擬建議要對向我們國家大量湧入殺人犯、吸血蟲還有只會占便宜的垃圾傢伙的那些所有該死的國家全面實施旅遊禁令。」

她寫道：「先人是用血汗還有對自由不屈不撓的熱愛建立國家，不是讓外籍入侵者來屠殺我們的英雄，吸光我們辛苦賺來的稅金或搶走屬於美國人民的福利。」

諾姆發文最後寫道：「我們不想要他們。一個也不要。」

兩名國民兵上周在華府街頭遭到阿富汗籍男子開槍攻擊導致一死一重傷，事發之後川普政府反移民立場更趨強硬。

29歲槍手拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)2021年根據前總統拜登任內的「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)計畫，在美軍撤離阿富汗後來美安置，難民身分今年4月獲得川普政府批准。

諾姆指出，拉坎瓦爾的「歡迎盟友行動」審查過程出現問題，拜登政府並未進行嚴格的背景調查。

川普 移民 拜登

上一則

CNN分析：美軍擊船事件後赫塞斯想壓新聞卻未奏效

延伸閱讀

迎合川普審美？華府女高層流行「海湖莊園臉」 肉毒桿菌不能少

迎合川普審美？華府女高層流行「海湖莊園臉」 肉毒桿菌不能少
國土安全部長：華府阿富汗槍嫌 可能在美「激進化」

國土安全部長：華府阿富汗槍嫌 可能在美「激進化」
川普：拜登92%文件用「自動筆」簽名 將全部取消

川普：拜登92%文件用「自動筆」簽名 將全部取消
川普再掀「自動筆」爭議 令取消非拜登直接簽署的行政令

川普再掀「自動筆」爭議 令取消非拜登直接簽署的行政令

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

2025-11-26 08:25
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（美聯社）

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

2025-11-26 10:25

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半
房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價

房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價
為將來買房、退休做準備 美青少年在家長鼓勵下進軍股市

為將來買房、退休做準備 美青少年在家長鼓勵下進軍股市