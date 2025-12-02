諾姆：將對送出危險移民到美國的所有國家實施旅遊禁令

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）。（美聯社）

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)1日與川普 總統開會之後在社群網站X發文宣布，即將對所有送出危險移民 到美國的所有國家實施旅遊禁令。她說，某些移民根本是「殺人犯」(killers)、「吸血蟲」(leeches)，「只會占便宜的垃圾傢伙」(entitlement junkies)。

諾姆發文寫道：「我剛剛見過總統。我正在草擬建議要對向我們國家大量湧入殺人犯、吸血蟲還有只會占便宜的垃圾傢伙的那些所有該死的國家全面實施旅遊禁令。」

她寫道：「先人是用血汗還有對自由不屈不撓的熱愛建立國家，不是讓外籍入侵者來屠殺我們的英雄，吸光我們辛苦賺來的稅金或搶走屬於美國人民的福利。」

諾姆發文最後寫道：「我們不想要他們。一個也不要。」

兩名國民兵上周在華府街頭遭到阿富汗籍男子開槍攻擊導致一死一重傷，事發之後川普政府反移民立場更趨強硬。

29歲槍手拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)2021年根據前總統拜登 任內的「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)計畫，在美軍撤離阿富汗後來美安置，難民身分今年4月獲得川普政府批准。

諾姆指出，拉坎瓦爾的「歡迎盟友行動」審查過程出現問題，拜登政府並未進行嚴格的背景調查。