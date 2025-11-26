白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮發言人卡洛琳‧李維特(Karoline Leavitt)的一名親戚B2觀光簽證在1999年到期後逾期居留且涉嫌非法，本月在麻州 里維爾(Revere)遭到移民 拘留，面臨遣返 。國土安全部發言人對國家廣播公司(NBC)證實，遭到拘留的是巴西籍女子布魯娜‧費雷拉(Bruna Caroline Ferreira)。根據報導，費雷拉與李維特的哥哥麥可‧李維特(Michael Leavitt)育有一子，但多年來母子並未同住。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，費雷拉是來自巴西的「犯罪非法外籍人士」(criminal illegal alien)，觀光簽證在1999年6月已經到期失效，曾因毆打他人而遭逮捕。費雷拉目前被拘留在路易斯安納州南部的移民處理中心，等候遣返作業。

消息人士說，麥可‧李維特與費雷拉大多十年前分手，李維特的姪子自從出生之後便與父親及繼母住在新罕布夏州，不曾跟生母同住，母子之間好多年沒有聯絡。

費雷拉遭到移民拘留的消息是由波士頓大學(Boston University)公共傳播新聞平台WBUR率先於25日披露，李維特拒絕對WBUR發表評論。

根據WBUR報導，住在波士頓地區的費雷拉童年時期在1998年隨家人來到美國，麻州法院網路查詢系統並沒有費雷拉遭到毆襲罪起訴的資料。

麻州地方報址「北安多弗鷹報」(North Andover Eagle Tribune)報導，麥可‧李維特2014年參加運動博奕公司DraftKings比賽贏得100萬元，當時與費雷拉訂婚，兒子出生八個月。

麥可‧李維特對WBUR發表聲明說，唯一考量是兒子的安全、福祉以及隱私。

費雷拉的妹妹羅德里格斯(Graziela Dos Santos Rodrigues)在GoFundMe網站發動募款，為費雷拉籌措律師費用，希望挑戰移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)指控。募款專頁寫道，前總統歐巴馬任內推出俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals)已為費雷拉提供合法身分。

麥克拉夫林25日對美聯社表示，許多原因可能導致夢想生失去合法身分，例如犯罪。