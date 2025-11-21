政府關門期間出勤良好航管員 將發獎金1萬元

運輸部表示，聯邦政府關門期間，到班紀錄良好的航空交通管制員(air traffic controllers)與技師將可獲額1萬元紅利。圖為洛杉磯塔台內的航管員。(路透)

運輸部表示，聯邦政府關門 期間，到班紀錄良好的航空交通管制員(air traffic controllers)與技師將可獲發1萬元紅利。聯邦航空總署(FAA)表示，有資格領取紅利的航管員與技師下周將收到通知，獎金將於12月9日之前入帳。

華爾街 日報報導，運輸部長達菲(Sean Duffy)20日說，聯邦政府 關門43天期間請病假的員工，運輸部將展開調查。

達菲與FAA署長Bryan Bedford表示，1萬元紅利將發給政府關門期間依然維持完美到班紀錄的776名航管員與技師。報導指出，FAA並未說明政府關門期間因為加班工作過於疲勞而請假的航管員是否有資格領取獎金。

達菲先前表示，聯邦政府關門5周期間，某些航管員與安全人員請假不上班或跑去兼差打工，由於人力不足，關門風波進入最後一周時，主管機關被迫縮減商業航班。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)上周表示，聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration)某些員工政府關門期間持續工作堪稱典範，將獲得1萬元紅利獎金。但諾姆並未說明多少TSA人員將拿到紅利以及領取資格為何。

全國大約有1萬1000名領有執照的航管員負責指揮空中交通。長年以來，FAA一直面臨航管員人力短缺的問題，航管員培訓時間長，工作時間長，工作壓力大。根據勞工部統計，截至2024年5月為止，航管員年薪中位數為14萬4580元。

達菲18日接受福斯新聞網專訪時說，政府關門期間請假沒上班的某些聯邦航空人員恐將面臨懲處。

「全國航空交通管制協會」(National Air Traffic Controllers Association)20日發表聲明對於1萬元紅利提出質疑表示，只有311名工會成員有資格拿到紅利，數千名政府關門期間持續上班的航管員被認定沒有資格領取。

協會會長丹尼爾斯(Nick Daniels)19日在參議院聽證會上說，航管員在關門期間請假並不是為了抗議，而是「沒錢給車子加油」、「沒錢找人幫忙看孩子」。