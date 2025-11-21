我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)21日報導，由於醫療成本增加速度超過政府補貼，紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)重大改革邁入第二年，許多參加者必須為2026年重新挑選保險方案；史上將首次出現某些民眾根本沒有紅藍卡優勢計畫可選的狀況。

報導指出，素有「綠山之州」(Green Mountain State)封號的佛蒙特州，因為藍十字和藍盾(Blue Cross and Blue Shield)與聯合健保(UnitedHealthcare)都決定退出市場，住在8個郡縣的居民今後只剩下傳統紅藍卡(traditional Medicare)選項，再無紅藍卡優勢計畫可選。

持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。國際管理諮詢公司奧緯諮詢(Oliver Wyman)指出，由於2026年保險方案縮水10%，剩下大約3373個選項，許多紅藍卡優勢計畫參加民眾必須重新挑選保險方案，聯合健保、Elevance、惠安納(Humana)以及CVS健康(CVS Health)旗下的安泰(Aetna)等主要業者，至少在全國100個郡縣減少服務選項，這些改變估計衝擊200萬民眾。

奧緯諮詢合夥人柏格(Greg Berger)表示，住在特定郡縣的居民將發現零保費選項變少，簡稱PPO的優選醫療機構計畫(preferred provider organization)選項也減少。對於不賺錢的產品或營利不佳的地區，保險公司基本上都設法退出市場或縮減服務規模。

柏格說，許多紅藍卡優勢計畫處方藥方案(MAPD)都在限制成長。

報導指出，處方藥品自付額(deductibles)為零的計畫選項同樣減少，但自掏腰包開銷上限平均則調高到490元，或為醫療花費的10%。包括藥品給付的紅藍卡優勢計畫保費，每月金額將從今年平均60元調漲到66元。

購買成藥、牙齒保健、視力服務等紅藍卡優勢計畫為參加者提供的附加福利(supplemental benefits)，明年都將縮小規模。柏格舉例說，牙齒保健福利平均將減少10%，來到2107元。

喬治城大學(Georgetown University)紅藍卡政策倡議研究教授瑞秋‧施密特(Rachel Schmidt)說，雖然市場出現波動，但不代表紅藍卡優勢計畫會一直縮水。她指出，從長遠角度來看，紅藍卡優勢計畫對保險公司而言還是有市場吸引力。

紅藍卡 保險 保費

上一則

Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑

下一則

非法居留遭罰180萬 無證客提集體訴訟告聯邦政府「違憲」

延伸閱讀

考慮轉換醫療保險優勢計畫 5件事不可不知

考慮轉換醫療保險優勢計畫 5件事不可不知
歷來第2高 紅藍卡B部分保費明年漲9.7%變202.9元

歷來第2高 紅藍卡B部分保費明年漲9.7%變202.9元
歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%
紅藍卡／紅藍卡不給付費用 可買Medigap補足

紅藍卡／紅藍卡不給付費用 可買Medigap補足

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」