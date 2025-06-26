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美國高齡化之際 人口成長靠移民 過去一年亞裔增加最多

記者顏伶如／即時報導
華盛頓郵報報導，2023年至2024年裡，亞裔4.2%在各族裔人口中成長幅度居冠。圖為紐約曼哈頓華埠的理髮店。(美聯社)
華盛頓郵報報導，2023年至2024年裡，亞裔4.2%在各族裔人口中成長幅度居冠。圖為紐約曼哈頓華埠的理髮店。(美聯社)

華盛頓郵報報導，美國邁入高齡化社會之際，人口成長靠移民帶動；2023年至2024年裡，各個族裔人口當中，亞裔4.2%成長幅度居冠，其次是2.9%的西語裔，亞裔人口成長最多的州是加州，德州排名第二。

人口普查局(Census Bureau)26日公布數據顯示，戰後嬰兒潮世代年事漸高，美國凋零人口主要靠移民人口填補，兒童人數雖然超過老年人人數，老年人在人口結構當中的比例逐漸增加。

從2023年到2024年，全國65歲以上老年人占整體人口的比例增加3.1%，18歲以下人口則減少0.2%。全國將近半數的郡縣裡，老年人人口超過兒童人口。

西語裔、亞裔人口成長出現歷史新高，為美國人口衰退帶來抵抗力。

從2020年4月到2024年7月，包含本地出生與移民的西語裔人口，在全國人口當中占比增加9.7%，亞裔人口則成長13%。

2020年時，全國只有3州老年人人口比兒童人口多。到了2024年，全國有11州老年人人口比兒童人口多，包括緬因州、佛蒙特州、佛羅里達州、德拉瓦州、夏威夷州、蒙大拿州、新罕布夏州、俄勒岡州、賓州、羅德島州、西維吉尼亞州

統計顯示，2024年各州人口裡平均年齡最老的是緬因州，最年輕是猶他州。

美國西部、南部地區人口年齡中位數為38.4歲、38.8歲，東北部與中西部年齡中位數則為40.6歲、39.3歲。

亞裔 移民 西維吉尼亞州

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