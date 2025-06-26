用書籍內容訓練聊天機器人Claude 聯邦法官：不違法

Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)5月22日出席在舊金山舉行的「Code with Claude」開發者大會。(美聯社)

人工智慧 (AI )公司Anthropic在未經許可之下使用有版權的書籍內容訓練聊天機器人Claude而挨告，加州 北區聯邦區域法院法官艾索普(William Alsup)本周稍早裁定Anthropic公司並沒有違法。不過，艾索普同時裁定，Anthropic公司曾經使用盜版版本的書籍訓練大型語言模型(large-language models，LLMs)，必須面臨訴訟。

華盛頓郵報25日報導分析，這個裁決對人工智慧公司來說是一大勝利，科技企業因為使用媒體機構新聞報導或作家出版書籍訓練人工智慧模型，遭控侵犯版權。

艾索普裁決指出，Anthropic公司使用書籍訓練大型語言模型，就好像懷抱成為作家夢想的讀者閱讀有版權的書籍一樣，閱讀文字的用意不是要「超越、複製或取代」原本作者，而是要「突破難關」，並且「創造某些不一樣的東西」。

巴茨(Andrea Bartz)、葛雷柏(Charles Graeber)、強生(Kirk Wallace Johnson)等三名作家2024年對Anthropic公司提告，使用出版著作在未經授權同意的情況下被拿去訓練AI，手段如同「大規模剽竊」。

艾索普裁決雖然認定Anthropic公司使用版權書籍訓練AI並不犯法，但同時表示Anthropic公司從盜版網站取得700多萬本書籍內容，雖然後來對某些書籍付費購買，還是要因此面臨訴訟。

Anthropic公司發表聲明表示，對法院判決感到欣慰，但不同意法官對於完成付費之後取得書籍內容的命令。