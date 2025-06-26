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川普政治賭注：依賴白卡、糧食券共和黨選民支持砍福利

記者顏伶如／即時報導
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川普總統在大而美法案裡出政治賭注，看準對於白卡、糧食券越來越依賴的共和黨勞工階級選民，將支持刪減社會安全網福利，不會反彈。示意圖，非文中當事人。(美聯社)
川普總統在大而美法案裡出政治賭注，看準對於白卡、糧食券越來越依賴的共和黨勞工階級選民，將支持刪減社會安全網福利，不會反彈。示意圖，非文中當事人。(美聯社)

紐約時報26日分析，川普總統在大而美法案裡出政治賭注，看準對於白卡、糧食券越來越依賴的共和黨勞工階級選民，將支持刪減社會安全網福利，不會反彈；川普總統二次執政以來，就有信心能夠持續獲得低收入選民愛戴，即使大砍低收入族群仰賴的社會安全網計畫也一樣。

眾院通過的大而美法案裡刪減數千億糧食補助經費，將近1100萬失去白卡保險，省下來的預算則可讓富人省稅，國債將增數兆。參院共和黨團正在推動的版本，目標進一步降低改俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)預算，俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)刪減幅度則較小。

報導指出，以往社會福利計畫照顧對象以窮苦族群為絕大多數，被保守派人士批評是民主黨用來施捨都會區少數族裔的手段。但現在依賴社會福利計畫的收入階級已經擴大到包括勞工家庭，勞工階級選民如今則是共和黨爭取目標。

過去20年來，白卡計畫與糧食券計畫參加人數幾乎成長一倍，俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)2010年上路實施，為收入超過聯邦貧窮線400%以上的家庭提供補助，疫情期間擴大補助的門檻更加寬鬆，但補助期限今年到期。

某些共和黨人士對於砍福利恐將引發藍領階級反彈表示憂慮。曾為川普競選團隊負責民調的共和黨民調專家法布里西歐(Tony Fabrizio)警告說，選民對於刪減白卡計畫「並無興趣」(no appetite)。

共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)表示，白卡計畫將刪8000億預算是「道德錯誤」與「政治自殺」。共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)也說，砍福利的結果將導致選民要給共和黨教訓。

民主黨陣營希望共和黨選民反彈之下，能讓民主黨拿回眾議院多數黨地位，對川普權力發揮制衡作用。政治學者則說，政治環境朝向兩極化發展的大環境氛圍底下，削減福利是否導致選民不滿、選民是否怪罪共和黨，都是未知數。

共和黨 白卡 川普

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