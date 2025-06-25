美兩黨議員擬提新法 禁止行政機構使用中國人工智慧模型

由美國兩黨議員組成的小組計畫在國會兩院提出一項名為「No Adversarial AI Act」的法案。(路透)

由美國兩黨議員組成的小組計畫在國會兩院提出一項名為「No Adversarial AI Act」的法案，禁止美國行政機構使用大陸開發的人工智慧（AI）模型，包括DeepSeek 的AI模型。

路透報導，自從DeepSeek在今年1月後推出震驚全球，一些美國公司和政府機構出於資安考量禁止使用DeepSeek，川普政府也正在考慮禁止在美國政府設備上使用DeepSeek。

共和黨籍眾院 「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）和眾院美中戰略競爭特別委員會成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）於25日向眾院提交這項法案。該法案的目標是建立一個永久性框架，禁止美國行政機構使用所有大陸AI模型，以及俄羅斯、伊朗和北韓開發的AI模型。

法案要求聯邦採購安全委員會（Federal Acquisition Security Council）創建一份這些國家開發的AI模型清單，並定期更新。

如果沒有美國國會或預算管理局（Office of Management and Budget，OMB）的豁免，聯邦機構將無法購買或使用這些AI技術。該法案還包含一項條款，如果能證明技術不受外國敵對勢力控制或影響，就可以將其從名單上刪除。

穆勒納爾表示，「美國必須畫定明確界限，敵對AI系統不應該在我們的政府內部運行。這項立法將建立一道永久性防火牆，將敵對AI擋在我們最敏感的網路之外，因為入侵的代價太高了。」