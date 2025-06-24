報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

加州民主黨國會眾議員裴洛西去年在投資上的斬獲，超越彭博年終統計中的所有大型對沖基金。（美聯社）

紐約郵報（New York Post）21日報導，加州 民主黨國會眾議員裴洛西 （Nancy Pelosi）在投資上的斬獲超越彭博年終統計中的所有大型對沖基金，堪稱華爾街的「女狼」。

根據最新公開的財務申報資料，裴洛西在2024年賺進約780萬至4250萬美元，她與從事創投事業的丈夫保羅·裴洛西（Paul Pelosi）合計淨資產可能高達4.13億美元。

而且這驚人的數字相較於2023年申報數據大幅增長，當時兩人資產上限約為3.7億美元。

由於國會議員僅需申報資產區間，裴洛西夫婦的實際淨資產無法確知。不過根據追蹤每日股票變動的市場研究公司Quiver Quantitative推估，兩人2024年淨值約為2.57億美元，較前一年增加約2600萬美元。

除了股票資產，裴洛西還持有其他企業投資，包括納帕山谷一家酒莊、一間政治資料與顧問公司，以及舊金山灣區一家義大利餐廳，這使他們的實際資產可能遠高於上述估值。

兩人的財富主要來自大量股票投資及精準操作，裴洛西以交易頻繁、選股敏銳聞名，密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）甚至曾提出一項以裴洛西命名的禁止交易法案。

交易皆以裴洛西丈夫保羅的名義進行。

例如2024年7月，裴洛西夫婦拋售了5000股微軟 股票，市值約220萬元，為三年來最大一筆出售交易；幾個月後，聯邦貿易委員會（FTC）對微軟展開反壟斷調查。

他們也在Visa遭司法部提起壟斷訴訟的三個月前，賣出2000股持股，估值約52.5萬元。

最引人注目的一筆交易可能是2023年12月，裴洛西夫婦以約180萬元購入輝達（NVIDIA）5萬股買權，行使價每股12美元，僅為市價的十分之一；這筆240萬元的投資現值已超過720萬元。

另外，他們去年2月斥資60萬至125萬美元購入加州資安公司Palo Alto Networks的買權，同一周，白宮向國會簡報一起與俄羅斯相關的重大國安威脅，該股數日後大漲近20%，這筆投資現值約280萬元。

該買權允許他們以每股100元（僅市價一半）購入1萬4000股Palo Alto股票。

不過這位「女股神」也偶有失手，2024年6月，裴洛西夫婦拋售2500股特斯拉股票，損失估計在10萬至100萬元之間。

整體而言，裴洛西夫婦的投資組合在2024年獲利約54%，遠高於史坦普500指數的25%年漲幅，也在彭博統計的年度報酬榜中勝過所有主要對沖基金。

這筆龐大利潤再度引發禁止國會議員交易個股的呼聲，批評者指出，國會議員可能提前掌握市場關鍵資訊。

裴洛西過去曾反對禁令，稱「我們是自由市場經濟」；但隨著批評聲浪升高，她的立場有所軟化，去年5月被問及是否支持禁令，她回應：「如果他們要通過，那就通過吧。」

對於相關質疑，裴洛西發言人向紐約郵報表示：「裴洛西議長本人並未持有任何股票，對任何交易皆無事前知情或事後參與。」

邁入2025年，兩人的操作依舊積極，今年1月，他們購入一家當時鮮為人知的人工智慧健康公司Tempus AI的買權，該公司後來與阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽下2億元合約，股價隨即翻倍。

他們也購入了能源公司Vistra的買權，該公司上月宣布將以19億元收購多座天然氣設施，股價隨後飆升。