疫情期間在房市熱點入手 變成「溺水房貸」

疫情期間在德州奧斯汀、佛羅里達州珊瑚角等房市熱點買房的某些屋主，如今發現自己陷入俗稱「溺水房貸」的負資產困境，積欠房貸金額超過目前房屋市值。圖為佛州珊瑚角一處房產，示意圖。(路透)

華爾街日報24日報導，疫情 期間在德州 奧斯汀(Austin)、佛羅里達州珊瑚角(Cape Coral)等房市熱點買房的某些屋主，如今發現自己陷入俗稱「溺水房貸」(underwater mortgages)的負資產困境，積欠房貸金額超過目前房屋市值。

報導指出，處於「溺水房貸」狀況的屋主人數雖然不多，但人數逐漸增加。疫情期間房市變得火紅的奧斯汀、珊瑚角等地點，房價 迅速攀升之後下跌將近20%，房價尖峰時期入手的屋主，資產大幅縮水。

對於希望賣房的「溺水房貸」屋主來說，賣房所得完全不夠償還房貸，某些屋主因此延遲賣房打算。2008年金融危機期間，許多屋主放棄處於「溺水房貸」的房子，任憑銀行直接查封。不過，報導指出，目前房屋市場並沒有出現類似的房貸違約潮。

房地產資訊網站Zillow資深經濟學家吳卡拉(Kara Ng，音譯)表示，通常要經過10年累積才出現的房價增值，從2020年開始濃縮到5年之內就完成。低利率、消費者存款充裕、許多民眾想要有更寬敞居住空間等因素推波助瀾，房屋需求量越來越高，位於太陽帶(Sunbelt)的某些城市尤其明顯，疫情期間吸引了遠距上班工作者前往落腳。

房貸利率在2022年開始上升之後，房市熱度隨之降溫，加上新建房屋數量充足，如今房屋市場處於買賣平衡狀態。

亞特蘭大地區房地產仲介赫爾(Tim Hur)說，越來越多民眾擔心資產縮水而選擇認賠賣房。他說，一名客戶三年前以40萬元買下一棟1600平方呎的三臥房子，如今以38萬5000元求售，房子雖然還沒變成「溺水房貸」，但屋主希望趁著房價沒有進一步貶值之前讓房子脫手賣掉。

「洲際交易所」(Intercontinental Exchange)貸款與房屋市場研究部主任沃登(Andy Walden)說，今年4月全國約有50多萬名屋主處於「溺水房貸」狀態，是過去五年來4月份統計的最高紀錄。

統計顯示，紐奧良、德州聖安東尼奧(San Antonio)等地，在全國城市當中「溺水房貸」比例最高。