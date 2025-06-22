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美軍為何選這3處空襲 伊朗3大核設施一次看

轟炸前後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

美襲伊朗核設施 安全部門升高本土威脅警示

中央社華盛頓22日專電
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國防部長赫塞斯(左立者)和參謀長聯席會議主席凱恩將軍(右立者)在五角大廈舉行的記者會上發言。(美聯社)
國防部長赫塞斯(左立者)和參謀長聯席會議主席凱恩將軍(右立者)在五角大廈舉行的記者會上發言。(美聯社)

五角大廈無預警空襲伊朗核設施，德黑蘭已放話這將導致危險後果。美國國土安全部今天示警「威脅環境將加劇」。華盛頓特區、洛杉磯及紐約等大城也不敢鬆懈，緊盯伊朗動態外，也於特定地點加派警力。

美國國土安全部（Department of Homeland Security）中午透過「國家恐怖主義預警系統」（National Terrorism Advisory System，NTAS）發布公告，指伊朗衝突持續進行，導致美國面臨日益升高的威脅環境，但未提到當前任何具體威脅。

不過，公告指「親伊朗駭客行動分子可能對美國網路發動低層級網攻，與伊朗政府有關的網路行動者也可能攻擊美國網路」。

公告指出，美國執法機構「2020年以來已破獲多起由伊朗支持、可能造成致命後果的美國境內攻擊陰謀」。在此期間，伊朗政府也針對在美國批評其政權的人士發動致命攻擊，但未成功。

公告示警「持續不斷的以伊衝突也可能促使暴力極端分子及仇恨犯罪分子試圖攻擊目標」。

公告提醒，如果伊朗領導層發布宗教命令，號召對美國報復，本土暴力極端分子獨立發動暴力攻擊的可能性可能會增加。

以色列6月13日起對伊朗核子及軍事目標發動空襲，伊朗先前已警告美國勿加入以色列攻勢，否則將受到報復。美國昨天無預警出手，空襲伊朗3處核設施。

根據公告，以色列與伊朗之間的戰爭「可能促使美國境內的個人策畫進一步攻擊」，並指出過去幾個月來，全美多處猶太社群與機構遭暴力襲擊。

聯邦執法機關早在6月初就發布情報提醒，這些事件可能引發更多攻擊。

美國華盛頓特區都會區警察局（Metropolitan Police Service）及洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）昨天晚間相繼表示，目前尚無可信的具體威脅，但為求審慎，已加強巡邏宗教場所等地點。

紐約市警察局也於社群媒體X上寫道，正關注伊朗局勢的發展，並與聯邦合作夥伴協調，將持續監控任何可能對紐約市造成的影響。

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