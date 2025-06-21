明州議員案嫌稱奉州長指令行凶 消息：給FBI信件混亂難讀

明州議員槍擊案嫌犯博爾特。（歐新社）

「明尼蘇達星論壇報」（Minnesota Star Tribune）20日報導，明州 議員槍擊案嫌犯博爾特（Vance Boelter）留了一封信給聯邦調查局（FBI），聲稱明州州長華茲 （Tim Walz）命令他暗殺該州的聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar），好讓華茲爭取她的職位。

博爾特的信是在他家附近棄置的一輛別克車中被發現，據稱信中有對刺殺霍爾曼夫婦與霍夫曼夫婦的自白。警方稱，該輛別克車是他隨機向路人買來，做為逃逸之用。

兩名知情人士向「明尼蘇達星論壇報」表示，這封長達一頁半的信內容語無倫次、難以閱讀。

博爾特被控於14日凌晨槍殺前州眾議會議長霍爾曼（Melissa Hortman）夫婦，並涉嫌開槍打傷民主黨州參議員霍夫曼（John Hoffman）夫婦。他於15日晚間落網，當局稱這是明尼蘇達州歷來最大規模的搜捕行動。

博爾特表示，軍方曾秘密訓練他進行殺人，華茲要求他殺害克羅布查等數人，以便華茲能接替她在參院的職位。

華茲從去年11月與賀錦麗搭檔競選副總統失敗後，未談及是否有再參選的打算；克羅布查在參院的任期至2030年結束。

亨內平郡（Hennepin county）檢察官莫里亞蒂（Mary Moriarty）的發言人僅表示：「我們尚未見到任何關於華茲州長指控的證據是真實的。」

克羅布查曾於2020年參加民主黨總統初選，她在聲明中表示：「博爾特是一個極其危險的人，我深深感謝執法單位在他殺害其他人之前就將他繩之以法。」

博爾特與其妻育有五名子女，他在犯案當天曾傳簡訊給家人，寫道：「爹地昨晚去打仗了。…會有一些人帶著武器來我們家，而且可能會開槍，我不希望你們待在家裡。」