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是否攻打伊朗 川普只聽少數幾名核心官員意見

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是否攻打伊朗 川普只聽少數幾名核心官員意見

記者顏伶如／即時報導
川普總統經常廣納四面八方白宮外部盟友建議，但對於美國是否攻打伊朗，卻只聽取少數幾名核心官員意見。（美聯社）
川普總統經常廣納四面八方白宮外部盟友建議，但對於美國是否攻打伊朗，卻只聽取少數幾名核心官員意見。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)報導，川普總統經常廣納四面八方白宮外部盟友建議，但對於美國是否攻打伊朗，卻只聽取少數幾名核心官員意見，包括副總統范斯(JD Vance)、白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)、國務卿兼暫代國家安全顧問魯比歐(Marco Rubio)。

資深官員透露，川普對於中東相關事務也會聽取中東特使威科夫(Steve Witkoff)意見。國防官員與資深官員表示，就在川普考慮美國是否直接參與以伊衝突之際，對美國攻打伊朗持反對意見的國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)被川普刻意冷落，川普如今也不再像之前一樣在決策過程中定期找國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)商量。

前任政府官員與國防官員說，川普採納意見的對象還包括參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)主席凱恩(Dan Caine)、美軍中央司令部(US Central Command)指揮官庫里拉(Erik Kurilla)、中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)。

消息人士說，對於外交政策及軍事行動，川普與二戰以來歷任美國總統行事風格最大差別在於，並不是交給資深官員小心籌畫然後幕僚與總統透過架構完整的制度充分討論，而是川普自行與政府內部官員商量，同時聽取外國領袖、民間人士建議，討論屬於非正式、自由發揮形式，政府官員或軍方高層很少有機會可以對川普假設提出質疑，或對某些安排表示關切。

川普上個月與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)會面之後宣布解除敘利亞制裁，便讓政府資深官員措手不及。消息人士說，財政部官員事前完全沒有接到警告，在技術層面毫無準備。

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