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川普反DEI促企業金主收手 紐約同志遊行改變募款策略

中央社紐約20日綜合外電報導
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今年的紐約同志驕傲遊行將於本月29日登場。然而，隨著華府表態反對「多元、平等及包容」（DEI）政策，一些企業已取消或縮減贊助，遊行主辦方轉而加強個人和社群募款。（歐新社）
今年的紐約同志驕傲遊行將於本月29日登場。然而，隨著華府表態反對「多元、平等及包容」（DEI）政策，一些企業已取消或縮減贊助，遊行主辦方轉而加強個人和社群募款。（歐新社）

今年的紐約同志驕傲遊行將於本月29日登場。然而，隨著華府表態反對「多元、平等及包容」（DEI）政策，一些企業已取消或縮減贊助，遊行主辦方轉而加強個人和社群募款。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）大力撻伐政府機構和民營部門的「多元、平等及包容」政策後，一些企業取消或減少贊助今年的同志驕傲遊行。

紐約市驕傲遊行（NYC Pride March）發言人基爾布萊德（Kevin Kilbride）表示，作為紐約市最大的驕傲遊行團體，其「募款目標僅達成約80%」。

遊行將於29日舉行，主辦方預估吸引多達200萬人參加。

基爾布萊德指出：「我們設法以社群募款活動填補這個缺口。所以我們在5月中旬發起點對點（peer-to-peer，即P2P）活動，民眾可在網路上自發募款並分享給朋友，讓大家捐款。」

他提到，遊行主辦方「希望多仰賴個人捐款和社群支持一點」。

根據遊行主辦單位，他們在短短幾天內，已從近200名捐款者那裡募得將近2萬5000美元（約新台幣74萬元）。

過去幾年，大企業贊助的華麗花車與社群團體安排的花車會一同在紐約市曼哈頓第五大道（Fifth Avenue）遊行。雖然許多公司今年仍會參與，一些企業已悄悄降低投入程度。

為企業和非營利組織牽線的公司Engage for Good執行長潘萬尼（Muneer Panjwani）說道，「過去1年來贊助大幅縮水」，一些長期支持驕傲遊行活動的企業，現已決定不再提供支持。

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