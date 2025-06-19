沃爾瑪、克羅格這款義麵即食餐染李斯特菌3死 火速召回

FreshRealm公司設在沃爾瑪賣場的Home Chef即食餐專櫃。該品牌的白醬雞肉義大利寬麵因遭李斯特菌污染，已全面下架。(FreshRealm公司官網)

疾病防治中心(CDC )表示，在沃爾瑪(Walmart)和克羅格超市(Kroger)出售、由FreshRealm公司生產的白醬雞肉義大利寬麵(chicken fettuccine Alfredo)即食餐，遭李斯特菌(listeria)污染引發疫情，已造成3人死亡，10餘人住院。FreshRealm公司正從各零售商召回這些產品。CDC表示，這些產品已全面下架。衛生官員仍在調查此疫情確切源頭。

食品藥物管理局(FDA)表示，截至18日為止，全國有13州報告與此疫情相關共17起李斯特菌感染病例，分別是：佛羅里達、伊利諾、印第安納、路易斯安那、密西根、明尼蘇達、密蘇里、北卡羅來納、內華達、俄亥俄、南卡羅來納州、維吉尼亞和德州。FDA表示，其中一名患者是孕婦，病情導致她胎兒流產。

CDC稱，被召回的商品在克羅格超市和沃爾瑪冷藏區以Marketside和Home Chef品牌出售；被召回產品為以下3款：

•32.8盎司托盤裝Marketside烤雞白醬義大利寬麵，保鮮期至6月27日。

•12.3盎司托盤裝Marketside烤雞白醬義大利寬麵，保鮮期至6月26日。

•12.5盎司托盤裝Home Chef「加熱即食」雞肉白醬義大利寬麵，保鮮期至6月19日。

FreshRealm公司生產的白醬雞肉義大利寬麵即食餐，遭李斯特菌污染引發疫情，已造成3人死亡，10餘人住院。(聯邦農業部食品安全檢查局)

衛生官員敦促民眾切勿食用以上產品，並清潔冰箱、容器和其他可能接觸過這些食物的物體。CDC警告說，李斯特菌可以在冰箱存活，也很容易傳播到其他食物和物體表面。

FDA指出，食品檢驗人員在去年8月到今年5月的患病人群中，發現這種李斯特菌菌株；食品安全檢驗局(FSIS)今年3月對FreshRealm一家工廠進行例行檢查時，發現相同菌株。FreshRealm在加州、喬治亞州和印第安納州設立工廠生產食品。

李斯特菌天然存在於土壤中，會污染許多食物。大多數吃下李斯特菌的人即使出現症狀也不會重病，但這種細菌對孕婦、65歲以上族群或免疫系統較弱者危害最大。CDC統計，美國每年約有1600人嚴重感染李斯特菌，其中約260人死亡。