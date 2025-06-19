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川普不怕動武 白宮：伊朗擁核武只差一步

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川普不怕動武 白宮：伊朗擁核武只差一步

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。記者陳熙文／攝影
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。記者陳熙文／攝影

針對中東衝突，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）19日表示，美國相信伊朗具有取得核子武器的所有條件，只差伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）做出決定。

李維特也說，美國總統川普希望用外交手段來解決問題，但川普在必要的時候，也不會害怕動用武力。

伊朗和以色列的衝突持續延燒，美國是否介入成為關鍵，白宮19日指出，基於未來有可觀的機會與伊朗談判，川普將在2周內決定是否對伊朗採取行動。

對於媒體詢問，如果伊朗決定不回到談判桌上，川普是否打算在2周之後對伊朗發動攻擊？李維特回答說，川普言明，他會在2周內做出決定。

李維特表示，川普是一名和平使者，是一位以實力謀和平的總統，他永遠會抓住用外交手段來解決問題的機會，不過李維特也表示，川普也不會害怕動用武力。

至於伊朗應該接受什麼樣的條件？李維特說，伊朗應該放棄濃縮鈾，同時絕對不能取得核子武器，「總統在這件事上非常清楚」；李維特也沒有否認美國和伊朗之間有對話。

李維特表示，在以色列的攻擊之下，伊朗現在正處於非常弱、易傷的處境，指美方給出的提件非常務實、實際，認為伊朗應該達成協議，否則將面臨非常嚴重的後果。

李維特指出，美國相信伊朗擁有所有取得核子武器的必要條件，只差哈米尼做出最後的決定；李維特說，伊朗只需要幾周的時間就能生產出核武。

李維特表示，如果伊朗生產出核武，不只對以色列，也對美國和全世界構成生存威脅；李維特說，全世界，包括俄羅斯都同意伊朗不能擁有核武。

伊朗 川普 以色列

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