「慾望城市」女星：我兒為聲援加薩 展開絕食抗議

「慾望城市」女星辛西亞・尼克森。（美聯社）

新聞周刊（Newsweek）18日報導，「慾望城市」（Sex and the City）女星辛西亞・尼克森（Cynthia Nixon）表示，她28歲的兒子摩西斯（Seph Mozes）正在絕食抗議，以聲援加薩 地區的人道危機。

尼克森因在「慾望城市」劇中飾演律師米蘭達一角而知名，她長期以來持進步派立場，曾於2018年參加紐約州民主黨州長初選，挑戰時任州長葛謨（Andrew Cuomo）。

尼克森表示，摩西斯是反錫安主義團體「為和平發聲的猶太 人」（Jewish Voice for Peace）成員，此次絕食是該組織發起的行動。

摩西斯是跨性別者，出生時登記為女性，2018年表明他的性別認同為男性。

尼克森表示，兒子和另外五名同伴自16日起在芝加哥展開絕食抗議，他們的口號是：「停止讓加薩挨餓，停止為以色列 提供武器。」

她說，兒子並沒有幻想能靠一己之力終結戰爭，但希望盡其所能發揮影響力。

尼克森的前夫是猶太人，根據猶太教法（Halacha），猶太身分通常透過母親傳承，但在改革派或進步派猶太社群中，父親的猶太血統也同樣受到承認。

尼克森提到，兒子的行動部分受到其祖父母是大屠殺倖存者的背景啟發。

尼克森本人曾於2023年11月參與為期五天的絕食抗議，呼籲美國推動以色列停火，不過實際上她只絕食了兩天，她說，由於健康和行程限制，剩下的天數由其他人接力完成。