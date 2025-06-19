民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

佛羅里達州聯邦眾議員佛洛斯特。（路透檔案照）

民主黨佛羅里達州聯邦眾議員 佛洛斯特(Maxwell Alejandro Frost)18日說，非法移民 問題的解決之道，就是全面開放所有人得以入籍。1997年出生的佛洛斯特在2022年佛州 第10選區聯邦眾議員選舉勝出，成為美國史上首位Z世代(Gen Z)國會議員。

福斯新聞網(Fox News)19日分析，佛洛斯特的主張引發爭議，有保守派媒體人便指出，全面開放入籍等於讓美國國籍「完全失去意義」。

佛洛斯特18日與多個移民權益倡議團體召開記者會，宣布將在眾院推動「停止非法拘留並終止虐待法案」(Stop Unlawful Detention and End Mistreatment Act，SUDEM Act)，法案內容要求移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)轄下機關或合作機構對於移民拘留過程保持公開透明，也必須為行動承擔責任。

佛洛斯特在記者會上說，將全力抗爭並向川普總統、川普政府及佛州政府究責，「他們假借移民制度名義，拿著納稅人稅金推出綁架計畫，以人口販運手段把民眾送到大半個地球之外」。

佛洛斯特說，在美國身為無證移民並不是犯罪，降低非法移民的最佳解決辦法，就是讓非法變成合法。

他表示，美國社區由移民組成，民眾有各種不同移民身分，「我要向共和黨國會同僚說，我和你們看法一樣，不希望有無證移民在我們國家，因此讓我們為這些人通通辦理登記，提供一條能夠入籍的快速通道。這就是我們解決問題的辦法」。

保守派媒體「聯邦主義者報」( The Federalist)記者萊曼(Brianna Lyman)18日在社群媒體X發文寫道，如果國籍降級到只剩一張政府核發的紙張，等於完全失去意義。

白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)也在X平台發文寫道，如果民主黨在華府取得全面執政，就會很快地把全球貧窮國家與開發中國家人民安置到美國各地社區，「並且賦予美國公民的所有權利及特權」」。