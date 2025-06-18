眾院挺川要角格林反對介入以伊衝突 爭取連任面臨考驗

聯邦眾議員格林。(歐新社)

新聞周刊(Newsweek)18日報導，共和黨 喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)向來支持川普 總統，但近日卻因公開反對美國介入以色列 與伊朗衝突，在黨內面臨尷尬處境，2026年爭取連任恐怕要先在共和黨初選通過競爭對手的挑戰。

2021年進入國會以來，格林儼然成為眾院挺川要角、「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營熱門人物。格林代表選區位於兩黨勝負難料的決戰州喬治亞州，如果流失共和黨基本盤支持，明年連任選舉可能面臨硬仗。

以色列對伊朗發動攻擊以來的幾天裡，格林發言立場與川普明顯不符。她說，美國千萬不能捲入這場衝突。

川普沒有明確表示美國是否參戰，但媒體報導傳出，川普16日晚間離早離開在加拿大舉行的七大工業國(G7)領袖峰會之後，召集國安團隊幕僚在白宮戰情室開會。

Axios新聞網站表示，川普考慮對伊朗的地下軍事設施發動攻擊，兩名以色列官員透露，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)認為美國未來幾天將加入作戰。

格林17日在社群媒體X發文寫道，美國人民想要有便宜汽油、日用雜貨、帳單跟房子，希望能負擔得起保險，社區安全，孩子獲得良教育，希望政府是可以解決各種問題的，美國人用辛苦賺來的錢繳稅金，做為全體政府官員的薪水，民生問題應該是政府關注重點，而不是再參加另一場外國戰爭。

她在另一則發文說，包括反川派在內的某些共和黨員已經開始集資，要尋找人選在初選時與她一較高下。她寫道：「這是我人生當中最大的一場政治戰役。我需要你們的幫忙。」

韋柏斯特大學(Webster University)政治系教授霍爾(William Hall)分析，格林長期一來對川普忠心耿耿，但她同時也堅決反對美國介入外國戰爭，如今發現處境尷尬，必須在兩種立場當中二選一。