我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

不顧川普喊話 哈米尼堅稱伊朗人不會投降

職場技術斷層如何縮小？華爾街大行CEO提解方

編譯任君翔／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前呼籲企業，應積極投資學校的技能教育，才能有效縮小美國職場的技術斷層。（美聯社）
摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前呼籲企業，應積極投資學校的技能教育，才能有效縮小美國職場的技術斷層。（美聯社）

暑假將至，但美國教育體系，恐怕還有很多事得做。摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）呼籲企業，應積極投資學校的技能教育，才能有效縮小美國職場的技術斷層。

Business Insider報導， 在美國企業組織「商業圓桌會議」（Business Roundtable）17日主辦的CEO職場論壇（CEO Workplace Forum）上，戴蒙被問及企業應如何應付人才短缺問題。他對此點出另一個問題，表示這至少可以在學校課堂中得到部分解決，並說：「你們真正缺少的，是具備所需技能（的人才）」。

戴蒙說，企業界需要網路、程式編寫、程式設計、財務管理，以及專案管理等技能，而投資學校教育，有助於消弭職場中這類技術的斷層。

他說，高中及大學應該繼續教授傳統科目，並強調自己以美國歷史課程為傲；但他也認為，學校需要同時教授更多專門化、職場導向的技能。他的願景是，學校應提供能取得技術證照或憑證的課程，並將其納入一般課程中，而不是額外加分項目。

過去，戴蒙也曾談到教育話題，他表示學校應該提供更多職場培訓，及財經教育相關的課程。他說，「他們（學生）都想要有工作」，「結果其中很多孩子畢業後，去做了零售、倉儲，或類似工作（我沒說那不好）。但其實還有程式編寫、網路或財務管理等工作機會。」

他認為企業在解決這類存在已久的問題上，扮演關鍵角色，且不能僅依靠政府。況且美國的大學及教育體系，在第二屆川普政府之下，也正經歷潛在鉅變。此外，AI讓許多初階職位消失，使得橫跨美國教育光譜的年輕人，都為找工作而苦苦掙扎。

CEO 摩根大通 川普

上一則

對手若開戰 美陸戰隊：恐攻擊美國本土基地

下一則

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

延伸閱讀

「華爾街之王」戴蒙警告川普關稅衝擊將至 最快這時間顯露

「華爾街之王」戴蒙警告川普關稅衝擊將至 最快這時間顯露
貝森特：美國絕不會違約 不認同戴蒙「債市裂痕」警告

貝森特：美國絕不會違約 不認同戴蒙「債市裂痕」警告
小摩示警美債恐釀金融危機 美國將面臨算總帳時刻

小摩示警美債恐釀金融危機 美國將面臨算總帳時刻
摩根大通戴蒙：美最大威脅不是中國 而是內在敵人

摩根大通戴蒙：美最大威脅不是中國 而是內在敵人

熱門新聞

加州魚類暨野生動物廳環境學家正在捕撈淡水魚類做研究。最新研究指出，聖地牙哥郡最常見的淡水魚類超過九成已被兩種吸蟲綱寄生蟲入侵，會經由食物鏈進入人體。(美聯社)

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

2025-06-09 02:00
明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡。（美聯社資料照）

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

2025-06-14 12:05
前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

2025-06-17 16:10
財長貝森特11日出席眾院籌款委員會聽證會。（美聯社）

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

2025-06-12 09:17
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

2025-06-15 23:13
屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級。（美聯社）

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

2025-06-13 10:54

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病
送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺