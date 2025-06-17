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教宗良14世血統揭密 喜萊莉．柯林頓、瑪丹娜、安潔莉娜裘莉都是遠親

記者胡玉立／即時報導
紐約時報深入研究新任教宗良14世的血統，結果發現他和多位名人有遠親關係。(美聯社)
紐約時報深入研究新任教宗良14世的血統，結果發現他和多位名人有遠親關係。(美聯社)

紐約時報深入研究新任教宗良14世(Pope Leo XIV)的血統，結果發現這位史上首位生於美國的教宗，家族背景多元，還和加拿大兩位前總理老杜魯多及小杜魯多(Pierre及Justin Trudeau)、小賈斯汀(Justin Bieber)、瑪丹娜(Madonna)、安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)、喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)等諸多名人有親戚關係。

由哈佛大學教授蓋茲(Henry Louis Gates)撰寫的報導指出，教宗良14世有位加拿大祖先名叫路易斯·布歇·德·格蘭普雷(Louis Boucher de Grandpre)，這位遠房表親生於魁北克省三河市(Trois-Rivières)，良14世因為他的緣故，和許多名人有了血緣關連。

紐時發現，良14世在義大利、西班牙和法國都有遠親，其中一些人在1650年代移居魁北克。其中，格蘭普雷的加拿大家人在最近一個世紀移民美國，許多人定居在美國最大移民熔爐之一紐奧良；昔日許多受到奴役的非裔也住在這個城市。

紐時報導指出，良14世的祖先至少有17人「在各種紀錄中被認定為『混血兒』，有克里奧爾人(Creoles)血統」。不過，良14世的二哥約翰‧普雷沃斯特(John Prevost)告訴紐時，他們兄弟從未討論過家族中的克里奧爾人血統，也不認為自己是非裔。

教宗良14世的名人遠親包括女星安潔莉娜裘莉。(美聯社)
教宗良14世的名人遠親包括女星安潔莉娜裘莉。(美聯社)

紐爾良在1718年由法國人建立，1803年透過路易斯安那購地案成為美國的一部分。路易斯安那的克里奧人混有法國人、西班牙人、非裔美國人和美國原住民血統。

良14世1955年9月14日生於芝加哥，俗名普雷沃斯特(Robert Prevost)；他在秘魯傳教多年，後來晉升至樞機主教，今年5月8日被推選為第267任教宗。

瑪丹娜3年前曾在社媒平台X向時任教宗方濟各(Pope Francis)發文喊話，聲稱她已三度被逐出天主教會，希望能與教宗會面討論這件「不公平的事」。

良14世 教宗 非裔

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