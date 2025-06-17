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喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

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喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

世界新聞網王若馨即時報導
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前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)
前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)的長年貼身幕僚胡瑪·艾比汀(Huma Abedin)與億萬富翁左翼金主索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯(Alex Soros)，上周六在紐約舉行豪華婚禮，政商名流雲集，被形容為「自由派權勢與財富的高峰會」。

婚禮地點在長島沃特邁(Water Mill)的索羅斯家族莊園，現場湧入大量私人飛機與一整排黑色休旅車隊，場面闊綽；外界視此婚禮是「民主黨權力中樞的縮影」。

出席賓客包括柯林頓夫婦、參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)、前副總統賀錦麗(Kamala Harris)夫婦及前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)等，紐約名流《Vogue》總編安娜·溫圖(Anna Wintour)、名媛妮姬·希爾頓·羅斯柴爾德(Nicky Hilton Rothschild)及阿爾巴尼亞總理拉瑪(Edi Rama)等也在出席名單中。

39歲的亞歷克斯·索羅斯是「開放社會基金會」(Open Society Foundations)主席，該組織由其父創立，擁有高達250億美元資產，長年支持左派人物與相關政治運動。

48歲的艾比汀則是喜萊莉最親近的幕僚之一，兩人關係超越工作層面，喜萊莉在艾比汀2010年與前議員韋納(Anthony Weiner)結婚時說：「我只有一個女兒，但如果我有第二個女兒，那就是艾比汀。」

艾比汀前夫韋納為前紐約民主黨聯邦眾議員，因多起性醜聞下台；兩人之後分居，但直到今年初才正式離婚。

一度被視為民主黨明日之星的韋納數度陷入桃色醜聞：2011年他與年輕女性互傳露骨文字及照片，2012年又傳生殖器照片給另一名女性；2016年他發送猥褻訊息給一名15歲的北卡羅來納州少女，最終被判入獄21個月。

聯邦調查局(FBI)2016年在調查韋納性醜聞時，還意外在筆記型電腦裡發現數千封與艾比汀相關的電子郵件，其中部分涉及喜萊莉的私人電郵伺服器，促使FBI重啟對喜萊莉電郵案的調查。

韋納正試圖東山再起，他參加了本月24日舉行的民主黨紐約市議員初選。

索羅斯去年在曼哈頓寓所以一枚祖母綠切割鑽戒向艾比汀求婚，他把戒指藏在外賣食物袋中，艾比汀形容她感到「驚喜萬分」。

婚禮當天艾比汀換穿了兩套訂製婚紗，一件是出於紀梵希設計師柏頓(Sarah Burton)之手的象牙色絲綢緞面婚紗，另一件由莫拉利奧盧(Erdem Moralıoğlu)設計，飾有法式尚蒂伊蕾絲。

婚宴邀請男聲團體「Boyz II Men」現場演出，喜萊莉、安娜·溫圖與阿爾巴尼亞總理等人輪番致詞；菜色包括和牛、炭烤明蝦與冷製青豆湯等。

94歲的喬治·索羅斯未出席14日的婚禮，但於前一日主持了家庭聚會。

艾比汀與前夫所生的13歲兒子喬丹(Jordan)也參加了婚禮。

喜萊莉 民主黨 柯林頓

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