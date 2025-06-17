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國土安全部下令恢復農場、旅館及餐廳無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

記者顏伶如／即時報導
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國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。（路透）
國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。（路透）

國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。有線電視新聞網(CNN)17日報導，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)官員在16日早晨的電話會議裡對全國各地辦公室負責人說，鎖定職場的無證客查緝工作必須持續進行。

報導指出，移民和海關執法局為了達成白宮要求的遣返人數目標而備感壓力。白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)上個月指示移民和海關執法局官員每天至少要逮捕3000人，但移民和海關執法局實際上每日平均逮捕人數僅約2000人。

川普總統離早離開加拿大七大工業國(G7)領袖高峰會議返美途中，面對隨行採訪媒體詢問ICE恢復職場掃蕩行動時說：「我們所有地點都會查，但我覺得市中心貧民區(inner cities)問題最嚴重。」

華盛頓郵報報導，「美國商業移民聯盟」(American Business Immigration Coalition)執行主任史業敏(Rebecca Shi)指出，川普政府官員上周下令暫停職場無政客掃蕩行動，讓許多雇主以為川普對於尋求解決之道抱持開放態度。

CNN報導指出，國土安全部暫停職場無證客查緝行動，短短幾天又宣布恢復，是川普大規模遣返計畫執行機關政策反覆的最新實例。

包括國土安全調查處(Homeland Security Investigations，HSI)在內的移民和海關執法局全國30個轄下機關，16日上午11時都在電話會議裡獲得告知說，針對農場、旅館以及餐廳的無證移民掃蕩行動必須持續進行。

消息人士說，ICE、HSI地方辦公室負責人15日就紛紛接獲上級告知說，暫停掃蕩行動的政策恐將因為白宮反對而生變。

華盛頓郵報報導，川普在掃蕩無證移民方面面臨壓力，高度仰賴移民勞工的農產業者、餐旅業者要求縮減大規模遣返政策。川普12日在社群媒體發文寫道，「很快將有改變」能夠保護美國農產業者避免流失工人，不過當時白宮官員說，白宮並沒有改變政策的具體計畫。

知情人士說，身為川普移民政策重要推手的米勒，對於為特定產業給予豁免待遇的作法提出私下抱怨；農業部長羅林斯(Brooke Rollins)與米勒看法相左，她曾向川普反映農產業者擔心流失勞工的憂慮。

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