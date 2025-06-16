明州槍手曾赴其他議員家撲空 出庭哭窮請不起律師

明州槍案槍手博爾特(右)落網後，16日出庭。(美聯社)

明尼蘇達州議員槍擊事件，槍手逃逸兩天後終於落網，首次出庭向法官哭窮，宣稱請不起律師；另外檢方發現槍手行凶前，還鎖定另兩名州議員伺機行凶，至於倖存州參議員 霍夫曼(John Hoffman)夫婦身中多發子彈，可見手段凶殘程度；他目前被指控的聯邦罪名，最高可能面臨死刑。

根據華爾街日報(WSJ)報導，明州 警方發動史上最大規模搜捕行動，歷經兩天時間，終於把襲擊兩名州議員住處、造成兩死兩傷的兇嫌博爾特(Vance Boelter)逮捕歸案。

15日晚間，警方在一片田野發現槍手行蹤，並將他團團包圍，博爾特自知法網難逃，主動就範；明州刑事逮捕局(Bureau of Criminal Apprehension)局長埃文斯(Drew Evans)指出：「他只能放棄，他知道自己被包圍了。」

明州警方在田野中發現槍手博爾特行蹤，包圍後逮捕。(美聯社)

明州代理聯邦檢察官湯普森(Joseph Thompson)透露，博爾特至少曾經前往四位民代住處伺機攻擊，但拒絕透露暗殺對象身分，不過可能對博爾特殘忍犯行以一級謀殺罪提告。博爾特槍傷參議員霍夫曼夫婦後，曾到另一位議員住處，但他們全家度假不在家。他後來去另一名議員家，碰上警察後離開，最後到眾議員霍爾曼夫婦家並槍殺他們。

落網後次日，博爾特出席聖保羅(St. Paul)聯邦法庭聽證會，告知法官目前靠著兼差每周收入僅540元，請不起律師，不過名下擁有一棟繳清房貸的房產和2萬至3萬元存款，以及七輛汽車部分供子女使用。

明州槍案槍手博爾特逃逸兩天後落網。(歐新社)

在聽證會上，博爾特坐在被告席，沒有上銬，僅禮貌性回答法官多切蒂(John Docherty)提問，對於檢方的指控也僅簡單說道：「是的，我理解。」隨後法官下令本月27日羈押庭舉行前，繼續羈押在看守所，由於槍手犯行重大，可能被求處死刑，不過湯普森表示目前討論判刑為時過早。

報導指出，14日凌晨博爾特頭戴矽膠面具先來到州參議員霍夫曼夫婦住處，佯裝警察並聲稱屋內發生槍擊案，霍夫曼夫婦驚覺有詐，但是仍逃不過博爾特毒手，霍夫曼身中九槍、其妻伊薇特(Yvette)則身中八槍，所幸警急送醫搶救，與死神擦身而過。

家屬發表聲明向各界表達感謝：「能夠活下來實在太幸運了，我們仍處於康復階段，明州乃至全國人民給予我們家人的關愛與支持，讓我們深感榮幸。」