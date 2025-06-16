前FBI幹員：簽證失效逾期居留造成國安威脅

美國發生許多事件也跟簽證到期之後逾期居留有關。（美聯社）

聯邦調查局(FBI)前任幹員吉廉姆(Jonathan Gilliam)16日對福斯數位新聞(Fox News Digital)表示，羅拉多州圓石市(Boulder)本月初發生15人受傷的汽油彈恐怖攻擊事件，從兇嫌索利曼(Mohamed Sabry Soliman)可以看出簽證失效之後逾期居留帶來國家安全威脅。索利曼遭起訴罪名包括一級謀殺罪、一級攻擊罪等。

吉廉姆說，除了圓石市恐攻之外，美國發生許多事件也跟簽證到期之後逾期居留有關，一般民眾可能不了解逾期居留人數有多少。

根據國土安全部可取得的最近年份資料，從2020會計年度到2023會計年度之間，簽證到期卻在美國逾期居留者有150多萬人。光是2023年會計年度裡，就有40萬人簽證到期卻非法居留。

吉廉姆指出，簽證制度改革花費時間越長，再次發生恐怖攻擊的機率就跟著提高。

他說，外籍人士持簽證入境美國之後，幾乎沒有監測行蹤的機制存在，倘若某些人懷抱某些理念，或者受到激進思想洗腦，「沒有任何方式可以攔阻他們」。

他表示，對於持合法簽證進入美國的外籍人士，其實現有制度就可以展開即時監控，「我們應該找到更好的監控方式，找到願意為監控制度擔保的人」。他說，一旦監控機制上路，搭配有法律基礎的政策，將可以很容易確認哪些人在哪裡、是否逾期居留。

索利曼是埃及 人，2022年8月持B1/B2觀光 簽證入境，簽證於2023年2月底到期，但索利曼卻取得工作許可，在優步(Uber)、維羅健康(Vero Health)打工。

維羅健康發言人說，索利曼工作時間僅三個月，受聘於會計部門，當時確認有合法的工作簽證 (work visa)，效期到2025年3月。優步也說，索利曼2023年春季擔任優步司機，通過犯罪背景調查與駕駛紀錄調查。