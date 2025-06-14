明州民主黨議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡。（美聯社資料照）

綜合媒體報導，明尼蘇達州州眾議會民主黨 領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡，她的丈夫也遇害，另一名議員及其妻遭到槍擊 重傷，當局認為這是針對民主黨政治人物住所的蓄意攻擊。

「我們今天聚集在此，因為發生了無法言喻的悲劇，」明州州長華茲（Tim Walz）在周六上午的記者會表示，「州眾議員梅麗莎·霍爾曼，一名民主黨人，遭到暗殺，她的丈夫馬克（Mark）也一同遇害。」

華茲說，霍爾曼及其丈夫在位於布魯克林 公園（Brooklyn Park）的家中被一名冒充警察的槍手殺害。

州參議員霍夫曼（John Hoffman）及其妻子伊薇特（Yvette）在位於尚普林（Champlin）的家中亦遭到槍擊，身中多槍；華茲表示，兩人負傷嚴重，但在完成手術後預計可存活。

當局表示，槍手穿著類似警服並駕駛疑似警車的車輛，先後闖入兩名議員家中行凶；車內發現一份包含其他州議員名字的清單，顯示這可能是有預謀的連續襲擊。

當局認為凌晨的槍擊事件可能涉及兩名嫌犯，目前尚未逮捕任何人，但已拘留數名「相關人士」進行訊問；聯邦調查局（FBI）已介入調查，州緊急行動中心也已啟動。

據報導，第一起槍擊事件發生在凌晨2時後不久，地點在霍夫曼位於尚普林的住所，距離明尼阿波利斯約20哩。

第二起事件發生在霍爾曼位於布魯克林公園的家中，時間約為凌晨4時。

官員表示，在霍爾曼住所的槍擊事件後，一名嫌犯與警察交火，街頭爆發槍戰，嫌犯在槍戰中逃脫。

當局認為這兩起事件有關，並描述冒充執法人員的嫌犯為一名白人男子，棕色頭髮，身穿藍色襯衫和藍色褲子，外罩黑色防彈背心。

布魯克林公園警方於上午5時30分發布就地避難令，隨後將範圍擴大至愛丁堡高爾夫球場（Edinburgh Golf Course）周圍3哩。

上午7時左右，當局再次發出緊急警報，建議居民僅在有兩名警察在場的狀況下才能開門，並撥打911驗證任何警察的身分。