洗衣機、冰箱等使用鋼鐵家電 即將受到關稅影響

商務部12日表示，使用鋼鐵材質的洗衣機、冰箱以及其他家電產品很快即將擴大關稅影響。（美聯社）

商務部 12日表示，使用鋼鐵材質的洗衣機、冰箱以及其他家電產品很快即將擴大關稅 影響。紐約時報分析，川普 總統關稅政策已經衝擊許多產品，不過日常消費品今年首度被明確列入目標；洗碗機、烘乾機、烤箱、廚餘處理機等也都是新關稅開徵對象，美國家庭可能面臨開銷增加。

商務部公告指出，鋼材衍生產品(steel derivative products)關稅6月23日生效，稅率50%，等同其他進口鋼鋁稅目前關稅稅率。公告指出，新上路的關稅適用於每件進口商品當中使用鋼鐵材料的價值。

一周之前，外國進口鋼鋁關稅從25%調高至50%於4日生效。

川普政府說，關稅措施是面對「傷害國家安全的貿易行為」的必要因應，新關稅有助於保護美國製造的鋼鐵材料家電避免面臨廉價外國商品競爭。

金屬關稅調高讓銷售產品給美國的加拿大、墨西哥與歐洲等盟友感到忿忿不平，汽車製造商、飛機製造商、建築業者、石油開採業者以及其他仰賴金屬的企業面臨警訊，供應鏈受到波及的漣漪效應正在擴大。

使用鋼鋁材料在美國生產洗衣機或洗碗機的企業，購買成本受到關稅影響而上漲，產品價格跟著水漲船高，與其他國家製造產品相比失去競爭力。

經濟學者對於關稅項目增加恐讓今年稍後物價升高提出警告，但川普經濟幕僚則淡化貿易戰可能對美國消費者的影響。

財政部（Scott Bessent）12日在參院聽證會表示，許多企業決定不會把關稅成本轉嫁消費者，通膨目前仍在控制中。